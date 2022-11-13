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استديو تحليل قناة الوسط «WTV» يواصل الانعقاد لمباراة التحدي والأخضر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 نوفمبر 2022, 03:33 مساء
استديو تحليل قناة الوسط «WTV» يواصل الانعقاد لمباراة التحدي والأخضر
استديو تحليل قناة الوسط. (صورة مثبتة من الفيديو)
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تواصل قناة الوسط «WTV» متابعتها لمباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، فبعد انطلاق استديو تحليل مباراة ديربي بنغازي بين النصر والأهلي بنغازي، يواصل الاستديو الانعقاد، الأحد.

تردد قناة الوسط (WTV) على النايل سات
التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

يقدم الاستوديو التحليلي الثاني الإعلامي مؤيد إسكندر، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء الأحد، لمباراة التحدي والأخضر على ملعب شهداء بنينا عبر تقنية (HD).

يرافق مؤيد إسكندر في الاستديو التحليلي، خبراء التحليل الكروي وعادل الخمسي وعلي أرحومة وأسامة الفزاني.

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