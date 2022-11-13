استعدادات مكثفة لنصف ماراثون طرابلس في نسخته الخامسة (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تتواصل الاستعدادات المكثفة لسباق نصف ماراثون طرابلس النسخة الخامسة، والذي سيقام صباح السبت 26 نوفمبر الجاري بمدينة طرابلس.

«بوابة الوسط» التقت الناطق الإعلامي للماراثون مجدي المبروك، وأكد أن اللجنة المشرفة على السباق تواصل اجتماعاتها من أجل إنجاح النسخة الخامسة، حيث تم تشكيل عدة لجان للإشراف المباشر على النسخة الخامسة من السباق، والذي سيقام هذا العام تحت شعار «نتنافس لأجل السلام».

التسجيل عبر صفحة الماراثون الرسمية

وأضاف المبروك: «تم فتح منظومة التسجيل عبر صفحة الماراثون الرسمية من خلال رابط متوفر على صفحات التواصل، وبلغ عدد المتسابقين المسجلين في المنظومة حتى الآن حوالي 1000متسابق».

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وعن مسارات نصف الماراثون والمسافة المقررة، قال الناطق الإعلامي للماراثون مجدي المبروك لـ«بوابة الوسط»: «مسافة نصف ماراثون 21 كم، أما عن مسارات السباق يبدأ السباق يوم السبت 26 نوفمبر بمسافة 21 كلم، ونقطة الانطلاق ستكون من أمام ميدان الفروسية بأبي ستة، والاتجاه شرقًا إلى جزيرة معيتيقة والعودة غربًا باتجاة الإشارة الضوئية المحاذية لبرج أبو ليلى، ومن ثم العودة مرة أخرى إلى ميدان الفروسية».

وأوضح: «معدل المسافة بين النقاط الفنية للمراقبة موزعة على مسار السباق بـ3 كلم، حيث يتم تسجيل المتسابقين ويتاح لهم التزود بالماء الرباحين الأوائل الثلاثة بالماراثون، وتمنح لهم جوائز قيمة، وسيتم كذلك تصنيف الفئات العمرية والسباق من قبل لجنة خاصة لفرز الفئات».

الشركات الداعمة لسباق الماراثون

وعن الشركات الداعمة لهذا السباق قال المبروك: «بعد لقاء وزير الرياضة واستقباله لرئيس اللجنة المنظمة لنصف ماراثون طرابلس، أكد على الدعم، بعدما وافق الراعي الرسمي متمثلاً في شركة أكوافينا للمياه والشريك الإعلامي شركة ارتك، وذلك بعد نجاح النسخ الماضية، وهو ما شجعنا للاستمرار والأول كان في 2016 بمشاركة حوالي 450 رياضيًا، والثاني 2017 و200 مشارك، والثالث 2018 والرابع 2019 بعدها، وبسبب جائحة كورونا توقف السباق ونعود الآن من جديد في النسخة الخامسة والتي ستكون المشاركة فيها أكبر».

وفي ختام لقائه مع «بوابة الوسط» أكد الناطق الإعلامي لنصف الماراثون مجدي المبروك، أن الدعوة موجهة إلى جميع القنوات الإعلامية والزملاء الإعلاميين لتغطية السباق، وأن اللجنة الإعلامية على استعداد لتقديم كل المساعدات والمعلومات، وأن المنظومة مفتوحة أمام المواطنين للتسجيل، وأنه تم وضع جوائز قيّمة للفائزين.

مسار نصف الماراثون. (فيسبوك)

منافسات نصف ماراثون. (فيسبوك)

منافسات نصف ماراثون. (فيسبوك)

إعلان ترويجي لنصف الماراثون. (فيسبوك)