انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: النصر 0 - 0 الأهلي بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

تعادل النصر والأهلي بنغازي دون أهداف في مباراة بثتها قناة الوسط «WTV» لديربي بنغازي ضمن الجولة الرابعة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

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تردد قناة الوسط (WTV) على النايل سات

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

وفي باقي المنافسات، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة ناديي أبوسليم والمحلة في الأسبوع الرابع من الدوري الليبي الممتاز، أمس السبت.

سجل أيوب عمار هدف أبوسليم، فيما سجل الهادي عمارة هدف المحلة في المباراة التي شهدها ملعب الزاوية.

وبهذا التعادل رفع أبوسليم رصيده إلى ثماني نقاط، فيما وصل المحلة إلى النقطة الثالثة.