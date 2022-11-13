ترتيب متأخر لشطرنج ليبيا في بطولة البحر المتوسط بالقاهرة واليوناني يتوج بالذهب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أسدل الستار، السبت، بالعاصمة المصرية القاهرة على بطولة البحر المتوسط للشطرنج، والتي شهدت مشاركة 54 مشاركًا من دول ليبيا، ومصر، والجزائر، ولبنان، وقبرص، وإسبانيا، ومالطا، ومونتينغرو، وكرواتيا.

جاءت النتائج النهائية لتشهد تتويج اليوناني ديمتروس، بكأس وذهبية البطولة برصيد 8 نقاط، ونال الفضية المصري أدهم فوزي برصيد 7 نقاط.

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وبكسر التعادل توج المصري أحمد عدلي بالميدالية البرونزية برصيد 7 نقاط، وحلّ رابعًا المصري أيضًا هشام عبدالرحمن بـ6.5 نقطة، وجاء خامسًا اليوناني ماركانتو بـ6 نقاط، وسادسًا المصري وجيه كريم، وسابعًا المصري ميشيل كيفين، وثامنًا اليوناني بافيلدو، وتاسعًا المصري كمال هاني، وعاشرًا الجزائري ماسيناس.

وجاء ترتيب لاعبي ليبيا يوسف الحصادي في المركز21 برصيد 4.5 نقطة، وعلي المجبري في الترتيب 31 برصيد 4.5 نقطة.