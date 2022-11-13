أكثر من 100 رياضي في بطولة المجعوك للقوة البدنية بمصراتة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد الحكم الدولي للعبة القوة البدنية دكتور عبدالسميع مخلوف في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، الأحد، أن الاتحاد العام يستعد لتنظيم بطولة عيسى المجعوك للقوة البدنية.

ويأتي التنظيم على صعيد الناشئين والكبار والأساتذة، والتي ستسضيفها مدينة مصراتة أيام 22، 23، 24 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 100 رياضي يمثلون عدة أندية.

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والأندية هي: «مخلوف، والأخضر، والقادسية، وخليج سرت، وشباب الجبل، والمشعل، والشموع، وحرس المنشآت، وبوشويرب، والمهدية، وترهونة، والشباب الوحدوي، والازدهار، والتحرير، واتحاد الخمس، والشاطئ، وصبراتة، وأبطال ليبيا، بالإضافة إلى صالة مصراتة».