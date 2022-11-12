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خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بالرأس علي وذكريات كأس العالم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 نوفمبر 2022, 04:31 مساء
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بالرأس علي وذكريات كأس العالم
بالرأس علي في الإطار الأيمن وخليفة بن صريتي في الأيسر. (أرشيفية : الإنترنت)
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الإعلامي المخضرم والمبدع صاحب الموهبة والخبرة الإعلامية الرياضية الناجحة زميلي وأخي محمد بالرأس علي الذي أرغمه المرض على المكوث في البيت منذ عدة سنوات، والذي كلما تمر ذكرى بطولة كأس العالم لكرة القدم يهزه الشوق والحنين إليها لما فيها من متعة وإثارة وتشويق وتجربة ناجحة له مع بطولاتها، وقد كتب ذات مرة قبل مباريات كأس العالم في نسختها العشرين التي أقيمت بالبرازيل العام 2014 وفازت ببطولتها ألمانيا بعد فوزها في المباراة النهائية على البرازيل بنتيجة غير متوقعة (7-1) في ملعبها ووسط جماهيرها، قائلا: يا مناسبة كأس العالم هل تذكري ذلك الفتى الذي جاء إلى مبارياتك لأول مرة لينقل لأهله مباريات الدورة التي أقيمت بالأرجنتين العام 1978، ومباراة الافتتاح التي كانت بين ألمانيا وبولندا وانتهت بالتعادل دون أهداف، وكيف فوجئ ذلك الضيف الجديد بكثرة المعلومات التي تواجدت في المركز الإعلامي والتي لم يتعود عليها في المسابقات العربية.

لقد كان أمام امتحان صعب لأن نقل مباريات كأس العالم ليس كمثل نقل المباريات المحلية فالمستوى الفني وإبداعات النجوم وتلهف الناس وانحيازهم للمنتخبات التي يشجعونها يجعلك في موقف صعب لأن إرضاء الناس غاية لا تدرك؛ لكن الفتى من خلال ثقته بنفسه ولكم المعلومات الذي في ذاكرته وتجربة العديد من السنوات جعلته يقوم بالمهمة على أكمل وجه ويحقق النجاح ويلقي استحسان ورضا المشاهدين في بلاده ولذلك عندما عاد للدورة الثانية التي أقيمت في إسبانيا العام 1982 وكذلك في العام 1986 عندما نقل من ليبيا مباريات كأس العالم بالمكسيك وأيضًا في إيطاليا العام 1990 عندما نقل من هناك مباريات البطولة كان كل شيء أمامه سهلًا وظل يقدم في تاريخ اللاعبين ونتائج المنتخبات في الدورات الماضية وفي طرق اللعب وكيفية تعامل المدربين مع الواقع الكروي أيام المباريات كانت أيامًا رائعة ومشاركات ناجحة ورضى عن النفس بما قدمه في مجال الإعلام الرياضي.

اليوم وهو يتابع المباريات في وضع صحي لا يسمح له ببذل الجهود بعد أن كان يتحدث من خلال ناقل الصوت لمدة ساعتين متواصلتين لكن الحمد لله على قضاء الله وهو خير من غيره وصابر على حاله وقابل لأمر الله لأن فيه الكثير من الأجر والثواب، صحيح أنه في بعض الأحيان يتأثر ويشعر بنزول الدمعة من عينيه لكنه ينتفض بسرعة ويتعوذ من الشيطان ويرجع إلى الصبر وفضائله والشكر لله وهكذا الأيام تتداول بين الناس يتمنى الشفاء من الله وأن يساهم بجهده المتواضع في خدمة وطنه في مجال الإعلام الرياضي حتى بالاستشارة الفنية إذا طلب منه ذلك أخيرًا لعل الكثيرون مازالوا يذكرون ذلك الفتى محمد بالرأس علي وبطولات كأس العالم وللجميع التحية والمتابعة الممتعة لكأس العالم العرس الكروي الذي لا يتكرر إلا كل أربع سموات.

وفي الختام نتمنى الشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية للإنسان الملهم الذي أعطى للإعلام الرياضي الكثير وساهم في تطويره وانتشار الألعاب الرياضية من خلال برامجه الإعلامية المختلفة.

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