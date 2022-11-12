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انطلاق مهرجان الفروسية الشعبية تحت شعار «سرت القرضابية للسلام» (صور)

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي السبت 12 نوفمبر 2022, 03:53 مساء
انطلاق مهرجان الفروسية الشعبية تحت شعار «سرت القرضابية للسلام» (صور)
مهرجان الفروسية الشعبية. (إنترنت)
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بدأت بمضمار الفروسية بسرت فعاليات مهرجان سرت للفروسية الشعبية تحت شعار «سرت القرضابية للسلام» برعاية بلدية سرت وبإشراف مكتب الرياضة بسرت، ويستمر المهرجان لمدة يومين.

شارك في المهرجان أكثر من مئة وتسعين فارسًا شعبيًا على صهوات جيادهم الأصيلة ليمثلون عشرين ناديًا للفروسية الشعبية بمختلف مناطق ومدن ليبيا.

- اتحاد الفروسية يتولى الإشراف المباشر على المدارس

حضر فعاليات افتتاح المهرجان عدد من مسؤولي الجهات الحكومية المحلية بسرت وأندية الفروسية الشعبية ومنسق رياضة الفروسية ببلدية سرت وجمع غفير من المواطنين مصحوبين بأطفالهم.

كما شارك الشعراء بقصائدهم والتي جسدت اللحمة الوطنية والفارس الشعبي وركوب الخيل، كما تغنوا بالجهاد والوطن وليبيا، ويهدف المهرجان إلى إعادة احياء الفروسية والميز ولم الشمل ورياضة الفروسية الشعبية.

مهرجان الفروسية الشعبية. (إنترنت)
مهرجان الفروسية الشعبية. (إنترنت)
مهرجان الفروسية الشعبية. (إنترنت)
مهرجان الفروسية الشعبية. (إنترنت)
مهرجان الفروسية الشعبية. (إنترنت)
مهرجان الفروسية الشعبية. (إنترنت)
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