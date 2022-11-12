انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: أبوسليم 1 - 1 المحلة

القاهرة - بوابة الوسط

تعادل المحلة وأبوسليم (1-1) في مباراة بثتها قناة الوسط «WTV» السبت، على ملعب الزاوية وانطلقت في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًَا عبر نقل «HD» ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة الثانية من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

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التردد: Wtv1 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: Wtv2 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

وحددت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم موعد المباراة الرابعة والأخيرة من الدور الربع النهائي في كأس ليبيا بين المدينة والخمس، والتي تأجلت بسبب الطعن الذي قدمه نادي السويحلي في مباراته مع الخمس.