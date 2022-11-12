قناة الوسط «WTV» تبث مباراة المحلة وأبوسليم في الدوري الليبي الممتاز.. السبت

القاهرة - بوابة الوسط

تبث قناة الوسط «WTV» السبت، مباراة المحلة وأبوسليم على ملعب الزاوية في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًَا عبر نقل «HD» ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة الثانية من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

التردد: Wtv1 11096 | أفقي | 27500 | 5/6 التردد: Wtv2 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

وحددت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم موعد المباراة الرابعة والأخيرة من الدور الربع النهائي في كأس ليبيا بين المدينة والخمس، والتي تأجلت بسبب الطعن الذي قدمه نادي السويحلي في مباراته مع الخمس.

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وتم رفض الطعن من قبل اللجنة ليتأهل بشكل رسمي فريق الخمس إلى الدور الربع النهائي الذي سيلتقي فيه مع المدينة في السابع عشر من نوفمبر الجاري بملعب مدينة صبراتة، والمتأهل من المباراة سيلاقي الأهلي طرابلس في نصف نهائي الكأس.