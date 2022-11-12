الوخي يشيد بدور صلاح العربي المجتمعي في الرياضة الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أشاد حارس مرمى المدينة والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق والمدرب الحالي، جمال الوخي، برئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم الأسبق صلاح العربي، واعتبره مثالاً حقيقيًا للمسؤول والشخصية الرياضية الرائعة كونه صاحب مواقف إنسانية.

وقال الوخي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»: «إن جمعية الوفاء سجلت والعربي رئيسها عدة لمسات اجتماعية جميلة تركت بصماتها بالمجال الرياضي، كما أنه يتحلى بحسن الخلق ويحظى باحترام الوسط الرياضي».

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يذكر أن صلاح العربي تولى مهامًا عديدة منها، نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية، ورئيس نادي الوحدة، ورئيس الاتحاد الليبي لألعاب القوى في دورتين.