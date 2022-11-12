الشاوش: وزير الرياضة لابد أن يكون من الوسط الرياضي بعيدا عن المحاصصة السياسية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

طالب اللاعب السابق لفريق المدينة والمحلل الرياضي، عماد الشاوش، بضرورة اختيار وزير من الوسط الرياضي وعدم جعله منصب محاصصة أو منصبًا سياسيًا.

وأبدى «الشاوش» اندهاشه من إسناد المنصب وتوليه لمن لا يفقه بالرياضة.

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وقال الشاوش، في مداخلة على هامش حوارية «جمعية الوفاء الرياضية حول واقع كرة القدم»: «إن مشاكل الرياضة الليبية من الانتخابات والوعود والمناصب وأحيانًا شراء الذمم وعدم تقديم أفكار ومشاريع خاصة في اتحاد الكرة».

ودعا «الشاوش» أهل الرياضة لمقاطعة كل مسؤول لا يخدم المجال أو غير أهلٍ لمنصبه أو يكون غير كفء.