صولة يسجل هدفين ويصنع الثالث في ديربي الكويت ليقود العربي إلى الصدارة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

قاد اللاعب الدولي الليبي محمد صولة فريقه العربي الكويتي إلى الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف أمام فريق القادسية في الدوري الكويتي لكرة القدم.

ونال صولة الثناء الكبير في ديربي الكرة الكويتية بتسجيله ثنائية وصناعة الثالث ليقود فريق العربي للفوز على القادسية والعودة إلى الصدارة.

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المباراة أقيمت، الجمعة، على أرضية ملعب صباح السالم ضمن منافسات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الكويتي الممتاز وحسم الديربي لمصلحته ليقفز إلى الصدارة بعد الفوز الكبير.