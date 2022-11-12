المسابقات تعلن موعد مباراة الكأس بين المدينة والخمس.. والقرعة تفض الخلاف بين الأهلي بنغازي والأخضر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم موعد المباراة الرابعة والأخيرة من الدور الربع النهائي في كأس ليبيا بين المدينة والخمس، والتي تأجلت بسبب الطعن الذي قدمه نادي السويحلي في مباراته مع الخمس.

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وتم رفض الطعن من قبل اللجنة ليتأهل بشكل رسمي فريق الخمس إلى الدور الربع النهائي الذي سيلتقي فيه مع المدينة في السابع عشر من نوفمبر الجاري بملعب مدينة صبراتة، والمتأهل من المباراة سيلاقي الأهلي طرابلس في نصف نهائي الكأس.

القرعة تفض الخلاف على الملعب

من جهة أخرى أجريت القرعة بين الأهلي بنغازي والأخضر على اختيار ملعب مباراة الدور نصف النهائي، حيث طلب الأهلي بنغازي أن تلعب المباراة على ملعب أجدابيا، وطلب الأخضر أن تلعب على ملعب طبرق.

وأسفرت القرعة عن اختيار ملعب مدينة طبرق لمباراة الأهلي بنغازي والأخضر الذي سيحدد موعدها بعد عودة المنتخب الوطني الأول من معسكر تركيا.

جدول لجنة المسابقات. (فيسبوك)