منتخب بنغازي والساحل في نهائي بطولة مديريات الأمن بالمنطقة الشرقية (صور)

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان

تختتم مباريات بطولة كرة القدم لمديريات الأمن باتحاد الشرطة الرياضي بالمنطقة الشرقية، الثلاثاء المقبل، وتجرى المنافسات لفرق منتخبات مديريات الأمن بالمنطقة، تحت إشراف اتحاد الشرطة الرياضي فرع المنطقة الشرقية.

13 فريقًا في المنافسات

وشهدت البطولة مشاركة ثلاثة عشر فريقًا تم توزيعها على ثلاث مجموعات، حيث تأهل عن فرق المجموعة الأولى منتخب مديرية أمن بنغازي، بجانب فرق مديريات أمن توكرة وسلوق قمينس والأبيار.

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بينما تأهل عن المجموعة الثانية فرق مديريات أمن الكفرة، وضمت المجموعة فرق مديريات أمن أوجلة أجخرة وجالو وربيانة وأجدابيا، فيما تأهل عن فرق المجموعة الثالثة فريق أمن الساحل، وضمت المجموعة فرق المرج وأمن شحات وأمن البيضاء.

نهائي بين أمن بنغازي وأمن الساحل

وتقام مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب شهداء بنينا ببنغازي المباراة النهائية التي ستجمع منتخب مديرية أمن بنغازي مع مديرية أمن الساحل.

وفرغت اللجنة المشرفة على البطولة من الانتهاء من كل الترتيبات لإقامة الحفل الختامي، الذي سيشهد حضور العديد من الشخصيات وسيتم خلاله توزيع الكؤوس والقلائد على الفرق المشاركة.

بطولة مديريات الأمن بالمنطقة الشرقية. (فيسبوك)

بطولة مديريات الأمن بالمنطقة الشرقية. (فيسبوك)

بطولة مديريات الأمن بالمنطقة الشرقية. (فيسبوك)

بطولة مديريات الأمن بالمنطقة الشرقية. (فيسبوك)