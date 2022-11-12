خاص الوسط.. قانون عام الرياضة يرى النور قريبا

القاهرة - بوابة الوسط

علمت «بوابة الوسط» من مصادر مطلعة بوزارة الرياضة أن قانون عام الرياضة الذي استغرق إعداده قرابة السنة، سيرى النور قريبًا بعد اعتماده من اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وهو القانون الذي سيعيد تنظيم الحركة الرياضية، ويُحدث نقلة كبيرة خاصة أن الرياضة الليبية كانت بحاجة لقانون يواكب العصر في ظل غياب تشريعيات رياضية منذ عقود.

190 مادة تشمل كل جوانب الرياضة

ويضم القانون قرابة الـ «190» مادة تشمل كل جوانب الرياضة، وقامت بإعداده لجنة مكونة من 22 عضوًا ترأسها محمد أبودبرة، الرئيس الأسبق للجنة الأولمبية الليبية، وقامت اللجنة بزيارات لعدة مدن ليبية.

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يذكر أن اللجنة المكونة من عدة شخصيات بارزة يمثلون اللجنة الأولمبية واتحاد الكرة وروابط الأندية، كانت توجهت في وقت سابق لمجلس النواب وأبدت اعتراضها على بعض مواد القانون.



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