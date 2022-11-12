الليبيان الحصادي والمجبري يفوزان في الجولة الأخيرة لبطولة المتوسط للشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

استطاع اللاعبان الليبيان يوسف الحصادي وعلي المجبري، الفوز في الجولة الثامنة قبل الأخيرة من بطولة البحر المتوسط للشطرنج والمقامة حاليًا في القاهرة.

تفوق يوسف صاحب التصنيف «2057» على منافسه القبرصي، بينما فاز علي المجبري المصنف «1867» على المصرية نهى يوسف.

مواجهة ليبية مصرية في الجولة الأخيرة

ويواجه المجبري صاحب الترتيب العام «39» في الجولة الختامية المصري روماني الذي يتساوى معه في عدد النقاط «3.5»، ويسعى الحصادي لتحسين ترتيبه «23» بمجموع نقاط «4.5» حينما يواجه المصرية وفاء حامد.