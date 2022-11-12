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الليبيان الحصادي والمجبري يفوزان في الجولة الأخيرة لبطولة المتوسط للشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 12 نوفمبر 2022, 12:03 مساء
الليبيان الحصادي والمجبري يفوزان في الجولة الأخيرة لبطولة المتوسط للشطرنج
اللاعب يوسف الحصادي خلال إحدى مباريات الشطرنج.(الإنترنت)
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استطاع اللاعبان الليبيان يوسف الحصادي وعلي المجبري، الفوز في الجولة الثامنة قبل الأخيرة من بطولة البحر المتوسط للشطرنج والمقامة حاليًا في القاهرة.
تفوق يوسف صاحب التصنيف «2057» على منافسه القبرصي، بينما فاز علي المجبري المصنف «1867» على المصرية نهى يوسف.

مواجهة ليبية مصرية  في الجولة الأخيرة
ويواجه المجبري صاحب الترتيب العام «39» في الجولة الختامية المصري روماني الذي يتساوى معه في عدد النقاط «3.5»، ويسعى الحصادي لتحسين ترتيبه «23» بمجموع نقاط «4.5» حينما يواجه المصرية وفاء حامد.

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اليوناني ديمتروس في صدارة الترتيب
ولايزال اليوناني ديمتروس يحافظ على الصدارة بـ «7» نقاط، بعد الفوز على المصري أدهم قنديل، ويواجه في الجولة الختامية المصري محمد علي الدين ويشارك في البطولة 56 لاعبًا من 14 بلدًا، والتي انطلقت في الفترة ما بين 6 إلى 12 نوفمبر، في انتظار إعلان الفائز والمراكز النهائية التي سيحققها اللاعبان الليبيان، بينما سيواجه المصري أدهم فوزي مواطنه وجيه كريم مساء اليوم.

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