قبل الاعتزال.. تكريم دولي لـ«شنيشح» في بطولة العالم للكرة الطائرة «جلوس»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

كرم الاتحاد الدولي لكرة الطائرة «جلوس» الحكم الليبي الدولي «خالد سليم شنيشح» لأدائه في إدارة العديد من المباريات في بطولة العالم لكرة الطائرة «جلوس» والمقامة بمدينة سراييفو في البوسنة سواء كحكم أول، أو ثانٍ.

مباريات مهمة أدارها «خالد شنيشح»

وأدار الحكم الليبي عديد المباريات المهمة خلال البطولة كحكم أول، حيث أدار لقاءات البرازيل وبولندا وكرواتيا وإيران ومباراة الدور ربع النهائي بين أمريكا وإيران «رجال» كحكم أول، كما أدار مباريات البوسنة والمجر وبولندا وفنلندا والبرازيل وأمريكا «سيدات».

وأعلن «شنيشح» قبل انطلاق البطولة أنها ستكون البطولة الأخيرة له كـحكم، قبل إعلان التقاعد رسميًا بعد أن حكّم خمس بطولات عالم سابقة، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك.



شهادة تقدير من الاتحاد الدولي للكرة الطائرة جلوس للحكم الليبي خالد شنيشح.(فيسبوك)