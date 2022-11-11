منتخب الناشئين الليبي يخسر أمام المغرب في تصفيات كأس أفريقيا 2023

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

خسر المنتخب الليبي للناشئين (تحت 17 سننة) مباراته أمام المغرب بهدف دون مقابل ضمن الجولة الثانية من تصفيات بطولة شمال أفريقيا للناشئين المقامة في الجزائر، مساء اليوم الجمعة.

وجرت مساء اليوم مباريات الجولة الثانية من التصفيات بملعب 5 جويليه بالجزائر، وهي التصفيات المؤهلة لنهائيات أفريقيا المقرر إقامتها في الجزائر أيضًا العام المقبل.

الخطة الدفاعية لم تمنع المغرب من التسجيل

واعتمد المنتخب الليبي في الشوط الاول على دفاع المنطقة ورغم ذلك استقبل هدفا، ثم حاول في النصف ساعة الأخيرة من اللقاء تدارك الأمر وشن هجمات على المنافس المغربي دون أي خطورة تذكر.

وسيدخل المنتخب الوطني في حسابات معقدة لضمان التأهل، وهي الفوز على تونس بثلاثة أهداف أو بفارق هدفين على الأقل، مع شرط فوز مصر على المغرب بفارق هدف واحد .

وفاز المنتخب المصري على نظيره التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف اليوم أيضا، ليكون ترتيب المنتخبات كالآتي: المغرب 6 نقاط، ليبيا 3 نقاط، مصر 3 نقاط، تونس بدون نقاط .