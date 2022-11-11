المعتصم المصراتي يعود لـ«فرسان المتوسط».. والبداية المتألقة تستدعي كراوع

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب الفرنسي كورينتين مارتنيز قائمة أسماء اللاعبين الذين انضموا لمعسكر المنتخب في تركيا المقرر أن يبدأ يوم الإثنين المقبل. ومن المقرر أن يتخلل معسكر المنتخب في تركيا مبارتان وديتان مع منتخبي النيجر والغابون.

عودة المعتصم المصراتي إلى قائمة المنتخب

وسجلت قائمة المنتخب الليبي عودة المعتصم بالله المصراتي نجم سبورتينج براج البرتغالي بعد غياب عن المنتخب، وذلك بعد أن حسم مستقبله مع ناديه البرتغالي، الذي قدم معه مردوداً مميزاً، واستقطب انتباه العديد من الفرق الأوروبية، التي قدمت عدداً من العروض في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، وجدد سبورتينج براج عقد اللاعب حتى شهر يونيو من العام 2026.

كما استدعى الجهاز الفني للمنتخب دانيال الفاضلي محترف ماجديبورج الألماني، ومحمد صولة مهاجم العربي الكويتي، وحمدو الهوني لاعب الترجي التونسي، وطاهر بن عامر مدافع نادي الدفاع الحسني المغربي. واستدعى مارتنيز، المهاجم أحمد كراوع، بعد تألقه الأخير مع أهلي بنغازي هذا الموسم، إذ حول كراوع هزيمة الأهلي بنغازي إلى فوز أمام دارنس بهدفين، بعدما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء في الدقيقة 90، نجح اللاعب في تحويلها لهدف التعادل للأهلي بنغازي، قبل أن يظهر اللاعب نفسه مجددا ليخطف الفوز لفريقه بهدف في الدقيقة 90+9.

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الهوني يعد بالتواجد بمعسكر المنتخب

وخلال هذا الأسبوع، التقى رئيس الاتحاد الليبى لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني اللاعب الدولي حمدو الهوني في تونس في جلسة طويلة، جرى خلالها التعرف على العديد من المشاكل والصعوبات التي تواجه اللاعب، وأدت لعدم التحاقه بالتحضيرات والمباريات الدولية الأخيرة. ووعد الهوني بالتواجد ضمن معسكر المنتخب الأول ومبارياته المقبلة.