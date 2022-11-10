مهمة ليبية في تصفيات شمال أفريقيا للناشئين الجمعة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يخوض المنتخب الوطني للناشئين تحت 17 سنة، الجمعة، الجولة الثانية من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين الجزائر 2023.

وتشهد الجولة الثانية مواجهة المنتخب الوطني مع نظيره المغربي، وفي الثانية يلتقي المنتخب المصري مع نظيره التونسي.

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وانتهت الجولة الأولى، الإثنين، بفوز المنتخب الوطني على نظيره المصري بنتيجة هدفين مقابل هدف، وفاز المنتخب المغربي على تونس بنتيجة هدفين نظيفين. وبذلك يكون تتصدر المغرب الترتيب المؤقت يليها ليبيا بثلاثة نقاط، مصر وتونس بدون نقاط.

ويتأهل منتخب واحد فقط من أربع منتخبات هي مصر وليبيا وتونس والمغرب من منطقة شمال أفريقيا، بالإضافة إلى الجزائر المستضيفة.