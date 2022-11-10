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الدوري الممتاز: «أساريا» يهزم «الخمس» وتعادل سلبي بين «التعاون» و«دارنس»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الخميس 10 نوفمبر 2022, 09:24 مساء
الدوري الممتاز: «أساريا» يهزم «الخمس» وتعادل سلبي بين «التعاون» و«دارنس»
لاعبو فريق أساريا (أرشيفية: الإنترنت)
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انتزع فريق أساريا فوزا ثمينا من «الخمس»، في المباراة التي جمعتهما، مساء الخميس، على ملعب الزاوية، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت المباراة، التي انتهت بهدفين مقابل هدف، ندية ودفاعا بدنيا، مع عديد الفرص الضائعة، وجاء هدفا «أساريا» من علامة الجزاء، سجل الركلة الأولى اللاعب البهلول أبوسهمين في الدقيقة 20، والثاني المحترف فرانسو بيير في الدقيقة 77.

سجل هدف «الخمس» لاعبه عبدالرؤوف الشبلي. وبذلك يرتقي رصيد إلى خمس نقاط، ويظل «الخمس» بنقطة واحدة فقط في جعبته.

«دارنس» و«التعاون» من دون أهداف
وفي مباراة أخرى، انتهت لقاء «دارنس» وضيفه «التعاون» على أرضية ملعب درنة بالتعادل السلبي من دون أهداف، على الرغم من الفرص المهدرة للفريقين، حيث أصبح فريق «التعاون» بثلاث نقاط من أربع مباريات و«دارنس» أربع نقاط من ثلاث مباريات.

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