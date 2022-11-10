الدوري الممتاز: «أساريا» يهزم «الخمس» وتعادل سلبي بين «التعاون» و«دارنس»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

انتزع فريق أساريا فوزا ثمينا من «الخمس»، في المباراة التي جمعتهما، مساء الخميس، على ملعب الزاوية، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت المباراة، التي انتهت بهدفين مقابل هدف، ندية ودفاعا بدنيا، مع عديد الفرص الضائعة، وجاء هدفا «أساريا» من علامة الجزاء، سجل الركلة الأولى اللاعب البهلول أبوسهمين في الدقيقة 20، والثاني المحترف فرانسو بيير في الدقيقة 77.

سجل هدف «الخمس» لاعبه عبدالرؤوف الشبلي. وبذلك يرتقي رصيد إلى خمس نقاط، ويظل «الخمس» بنقطة واحدة فقط في جعبته.