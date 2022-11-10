الأخضر ممثل ليبيا الوحيد في «الكونفدرالية» بريمونتادا تاريخية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حقق فريق الأخضر الفوز، الأربعاء، على نظيره بلاتو يونايتد النيجيري بثلاثية نظيفة، ليكون الممثل الوحيد لأندية ليبيا في بطولة الكونفدرالية بعد خروج الأهلي طرابلس والنصر.

ومُني الأخضر بالهزيمة برباعية مقابل هدف في نيجيريا، إلا أنه استطاع بريمونتادا تاريخية أن يحقق النصر في ملعب بنينا بثلاثية نظيفة، ويعبر إلى الدور المقبل من البطولة.

تقدم أنيس الورفلي «مانقا» للأخضر في الدقيقة 57، واستمرت المحاولات بحثا عن الهدف الثاني حتى تكللت جهود الفريق في الدقيقة 85 عن طريق البديل محمد الكيستا، واستطاع مصطفى حمزة الشهير بـ«بوفا» تسجيل هدف الريمونتادا في الدقيقة الثانية والتسعين ليكتب تاريخا جديدا للأخضر في البطولة الأفريقية.

الأهلي طرابلس والنصر فشلا في تخطي الدور التمهيدي للكونفدرالية

بينما فشل فريقا الأهلي طرابلس والنصر في العبور إلى دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية أمس، حيث تعرض الأهلي للهزيمة على يد مضيفه مارومو غالانتس الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة، بينما كان يكفيه التعادل السلبي للعبور للدور المقبل

فاز الأهلي ذهابا على ملعب شهداء بنينا بهدف نظيف، إلا أنه لم يستطع الحفاظ على نظافة شباكه خارج أرضه وتمزقت شباكه بثلاثية، ليفشل في تكرار إنجاز العام الماضي بالوصول إلى نصف النهائي بالمسابقة ذاتها.

النصر لم يكن أوفر حظا من نظيره الأهلي طرابلس، بل إنه قد دخل المباراة أمام ضيفه النيجيري ريفرز يونايتد الذي كان قد حقق فوزا عريضا بخماسية نظيفة على النصر هناك في جنوب أفريقيا.

ودخل النصر متحفزا بدعم جماهيره الحاضرة بقوة في ملعب المباراة واستطاع تسجيل الهدف الأول لينتهي الشوط الأول بآمال عريضة بتحقيق نتيجة طيبة، إلا أن ضيفه النيجيري تدارك النتيجة سريعا في الشوط الثاني، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي، ليودع النصر البطولة بالهزيمة بسداسية في مجموع اللقاءين.

الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات

اكتمل عقد المتأهلين إلى دور المجموعات من البطولة الأفريقية في انتظار ما ستسفر عنه القرعة، وفيما يلي سرد للأندية المتأهلة إلى هذا الدور، وسيمثل الأندية العربية في البطولة فريق الأخضر الليبي، وفريقا بيراميدز وفيوتشر من مصر، والاتحاد المنستيري من تونس، والجيش الملكي من المغرب، واتحاد العاصمة الجزائري.

وباقي الأندية المتأهلة هي: مازيمبي وموتيمابيمبي وسانت إيلوي لو بوبو وديابل نوار من الكونغو، ومارمو غالانتس الجنوب أفريقي وريال باماكوا المالي ويانز أفريكانز التنزاني واسيك ميموزا من ساحل العاج وريفرز يونايتد النيجيري واسكوكارا من توغو.

وقد حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم السادس عشر من نوفمبر موعدا لإجراء القرعة الخاصة بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية، والتي ستقام بمقر الاتحاد بالقاهرة.