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ديربي بنغازي.. النصر لتضميد جراح «الكونفدرالية» والأهلي لتعزيز الصدارة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 نوفمبر 2022, 02:48 مساء
ديربي بنغازي.. النصر لتضميد جراح «الكونفدرالية» والأهلي لتعزيز الصدارة
لقاء سابق بين الأهلي والنصر. (الإنترنت)
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يستضيف نادي النصر، الأحد المقبل، فريق الأهلي بنغازي في ديربي المدينة على ملعب بنينا، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف، ويسعى النصر لتحقيق الفوز والنقاط الثلاث لتعطيل المتصدر الأهلي من جهة، وتضميد جراح الخروج من الكونفدرالية من جهة أخرى .

ويسعى الأهلي بني غازي لتحقيق ثلاث نقاط مهمة في مشوار الصدارة نحو تحقيق لقب الدوري .

يدخل النصر اللقاء بعد أن فقد حظوظه بالتأهل إلى دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية بالتعادل إيجابيا بهدف لمثله أمام ضيفه ريفرز يونايتيد النيجيري على ملعب بنينا في مباراة العودة، ولم يشفع التعادل بالوصول إلى الدور الآخر، حيث كان قد مُني النصر بالهزيمة بخماسية نظيفة في مباراة الذهاب في نيجيريا.

الأهلي بنغازي يتفوق على النصر في الديربي 
ويسعى الأهلي إلى توسيع فارق النقاط بينه وبين أقرب ملاحقيه، والتحليق في صدارة جدول المجموعة الأولى، إذا استطاع الفوز في المباراة وهزيمة منافسه المباشر النصر.

يرجح تاريخ المواجهات بين الفريقين كفة الأهلي على حساب النصر في المباريات الست الأخيرة؛ إذ تفوق الأهلي في ثلاث مواجهات، بينما كان التعادل سيد الموقف في مباراة واحدة.

وحقق النصر الفوز في آخر مباراتين جمعت الفريقين، والتي أقيمت على ملعب رادس بالعاصمة التونسية وانتهت بهدفين مقابل لا شيء للنصر.

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