رياضيون يشيدون بـ«إنجاز» فريق «الأخضر» بعد التأهل لدور المجموعات بـ«الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أشاد رياضيون ليبيون بتأهل فريق «الأخضر» لدور المجموعات من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية» بعد فوزه على بلاتو يونايتد النيجيري بثلاثة أهداف نظيفة ضمن إياب دور الـ32 للبطولة؛ وذلك بعد أن كان مهزومًا 4-1 في لقاء الذهاب.

وضجَّت صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بتعليقات مشيدة بالفريق الليبي، حيث قدم نجم فريق «الأهلي طرابلس» والمنتخب الوطني لكرة القدم صالح صولة، التهاني بفوز «الأخضر» واعتبره إنجازًا كبيرًا للكرة الليبية.

- شاهد الأهداف .. الأخضر يتأهل لدور المجموعات بـ«الكونفدرالية» في الوقت القاتل

وكتب الإعلامي علي باوي يقول: «الأخضر العنيد يسجل ملحمة رائعة، ويؤكد أن كرة القدم لا تعرف المستحيل». كما قال المدرب السابق لفريق المجد، خميس الجائر: «تحية للأخضر على المستوى العالي والروح القتالية والاستماتة وتحقيق التأهل المستحق لدوري المجموعات لكأس الاتحاد الأفريقي».

«الأخضر» تخطى المهمة الصعبة

وواجه الأخضر مهمة صعبة بعد خسارته مباراة الذهاب أمام بلاتو يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف، إذ كان في حاجة لتسجيل ثلاثة أهداف نظيفة، على الأقل، للتأهل إلى دور المجموعات.

ووصل الأخضر إلى هذا الدور من البطولة بعد فوزه ذهابًا على أرضه ووسط جمهوره بثلاثية نظيفة على عزام التنزاني قبل أن يتلقى هزيمة مباغتة بهدفين نظيفين إيابًا في تنزانيا، ليتأهل إلى دور 32 مكرر مستفيدًا من مجموع المباراتين 3-2.