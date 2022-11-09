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الأخضر يتأهل لدور المجموعات بـ«الكونفدرالية» في الوقت القاتل

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 نوفمبر 2022, 07:01 مساء
الأخضر يتأهل لدور المجموعات بـ«الكونفدرالية» في الوقت القاتل
جانب من مباراة الأخضر وبلاتيو يونايتد النيجيري. (لقطة من البث المباشر: قناة الوسط)
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تأهل فريق «الأخضر» إلى دور المجموعات من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية» بعد فوزه على بلاتو يونايتد النيجيري بثلاثة أهداف نظيفة ضمن إياب دور الـ32 للبطولة؛ وذلك بعد أن كان مهزومًا 4 - 1 في لقاء الذهاب.

وأحرز الأخضر هدفه الثالث في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني من اللقاء الذي أقيم على ملعب شهداء بنينا في بنغازي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن دور الـ 32 مكرر من البطولة.

ونقلت قناة الوسط «WTV» تحليلًا فنيًا للمباراة في برنامج «الاستوديو التحليلي»، الذي يقدمه مراد دخيل، ويستضيف محللي قناة «الوسط» عبدالرحيم نجم، وعلي أرحومة، وعادل الخمسي، وأسامة الفزاني.

وواجه الأخضر مهمة صعبة بعد خسارته مباراة الذهاب أمام بلاتو يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف، إذ كان في حاجة لتسجيل ثلاثة أهداف نظيفة، على الأقل، للتأهل إلى دور المجموعات.

ووصل الأخضر إلى هذا الدور من البطولة بعد فوزه ذهابًا على أرضه ووسط جمهوره بثلاثية نظيفة على عزام التنزاني قبل أن يتلقى هزيمة مباغتة بهدفين نظيفين إيابًا في تنزانيا، ليتأهل إلى دور 32 مكرر مستفيدًا من مجموع المباراتين 3-2.

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الجماهير الليبية في مباراة الأخضر وبلاتيو يونايتد النيجيري. (لقطة من البث المباشر: قناة الوسط)
الجماهير الليبية في مباراة الأخضر وبلاتيو يونايتد النيجيري. (لقطة من البث المباشر: قناة الوسط)
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