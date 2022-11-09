الأخضر يحرز الهدف الثاني في شباك يونايتد النيجيري

القاهرة - بوابة الوسط

أحرز فريق الأخضر هدفه الثاني في الشوط الثاني من مباراة يونايتد النيجيري، ضمن إياب دور الـ32 مكرر ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».

أحرز الهدف اللاعب محمد الكيستا في الدقيقة 80 من المباراة.

وتنقل قناة الوسط «WTV» تحليلًا فنيًا للمباراة في برنامج «الاستوديو التحليلي»، الذي يقدمه مراد دخيل، ويستضيف محللي قناة «الوسط» عبدالرحيم نجم، وعلي أرحومة، وعادل الخمسي، وأسامة الفزاني.



ويواجه الأخضر مهمة صعبة بعد خسارته في مباراة الذهاب أمام بلاتو يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف، وهو في حاجة لتسجيل ثلاثة أهداف نظيفة، على الأقل، للتأهل إلى دوري المجموعات.



ووصل الأخضر إلى هذا الدور من البطولة بعد فوزه ذهابًا على أرضه ووسط جمهوره بثلاثية نظيفة على عزام التنزاني قبل أن يتلقى هزيمة مباغتة بهدفين نظيفين إيابًا في تنزانيا، ليتأهل إلى دور 32 مكرر، مستفيدًا من مجموع المباراتين 3-2.

