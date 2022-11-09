الأهلي طرابلس يودع «الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

ودع فريق الأهلي طرابلس منافسات بطولة كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية بعد خسارته في المباراة التي أقيمت مساء اليوم بملعب رويال بافوكينغ في جنوب أفريقيا بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، ضمن كأس الكونفدرالية الأفريقية إيـاب الـدور (32) المكرر.

انتهى الشوط الأول لصالح فريق مارومو جلانتس بنتيجة هدفين دون رد، وجرى تسجيل الهدفين في الدقيقتين 16 و20 من أخطاء دفاعية.

بعد هذين الهدفين تحرك فريق الأهلي طرابلس وخرج من مناطقه وحصل على فرصتين، وألغى حكم الساحة هدفين لأنيس السلتو في الدقيقتين 22 و35 بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني، سجل فريق مارومو الهدف الثالث بعد مضي ثلاث دقائق فقط، ورغم الاستبدالات التي أجراها مدرب فريق الأهلي طرابلس، فقد قدم مردودًا سلبيًا خلال هذا الشوط لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف نظيفة أهلت فريق مارومو جلانتس إلى دوري المجموعات، ويخرج الأهلي طرابلس من المنافسة الأفريقية.

تشكيل الأهلي طرابلس

وخاض المدرب التونسي الجبال الشوط الأول بتشكل ضم محمد نشنوش في حراسة المرمى وأحمد التربي ومحمود عكاشة ومحمد منير وعبدالله العرفي ومؤيد جدور وعلي أبو عرقوب وإبراهيم تاندي وأيوب عياد ومحسن متوالي وأنيس السلتوا.

شملت الاستبدالات كلًا من عبدالله العرفي وابراهيما تاندي ومؤيد جدور وعلي أبوعرقوب ومحسن متوالي، ودخول كل من محمد الطبال وعلي معتوق ونورالدين القليب وعلاء القجدار ومحمد الغنودي بدلاء.