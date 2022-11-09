Atwasat

الأهلي طرابلس يودع «الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 09 نوفمبر 2022, 06:28 مساء
الأهلي طرابلس يودع «الكونفدرالية»
alwasat radio

ودع فريق الأهلي طرابلس منافسات بطولة كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية بعد خسارته في المباراة التي أقيمت مساء اليوم بملعب رويال بافوكينغ في جنوب أفريقيا بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، ضمن كأس الكونفدرالية الأفريقية إيـاب الـدور (32) المكرر.

انتهى الشوط الأول لصالح فريق مارومو جلانتس بنتيجة هدفين دون رد، وجرى تسجيل الهدفين في الدقيقتين 16 و20 من أخطاء دفاعية.

بعد هذين الهدفين تحرك فريق الأهلي طرابلس وخرج من مناطقه وحصل على فرصتين، وألغى حكم الساحة هدفين لأنيس السلتو في الدقيقتين 22 و35 بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني، سجل فريق مارومو الهدف الثالث بعد مضي ثلاث دقائق فقط، ورغم الاستبدالات التي أجراها مدرب فريق الأهلي طرابلس، فقد قدم مردودًا سلبيًا خلال هذا الشوط لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف نظيفة أهلت فريق مارومو جلانتس إلى دوري المجموعات، ويخرج الأهلي طرابلس من المنافسة الأفريقية.

تشكيل الأهلي طرابلس
وخاض المدرب التونسي الجبال الشوط الأول بتشكل ضم محمد نشنوش في حراسة المرمى وأحمد التربي ومحمود عكاشة ومحمد منير وعبدالله العرفي ومؤيد جدور وعلي أبو عرقوب وإبراهيم تاندي وأيوب عياد ومحسن متوالي وأنيس السلتوا.

شملت الاستبدالات كلًا من عبدالله العرفي وابراهيما تاندي ومؤيد جدور وعلي أبوعرقوب ومحسن متوالي، ودخول كل من محمد الطبال وعلي معتوق ونورالدين القليب وعلاء القجدار ومحمد الغنودي بدلاء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الشركة المالكة لـ«فيسبوك» تسرح 11 ألف موظف.. وزوكربرغ يعتذر

الشركة المالكة لـ«فيسبوك» تسرح 11 ألف موظف.. وزوكربرغ يعتذر
شاهد عبر قناة الوسط: الأخضر وبلاتو يونايتيد النيجيري

شاهد عبر قناة الوسط: الأخضر وبلاتو يونايتيد النيجيري
الثلاثي الليبي في مهمة صعبة بـ«الكونفدرالية»

الثلاثي الليبي في مهمة صعبة بـ«الكونفدرالية»
البريطانية سلوى لورين تغني لكأس العالم بقطر «هيا هيا» (فيديو)

البريطانية سلوى لورين تغني لكأس العالم بقطر «هيا هيا» (فيديو)
«تحقيقات»: مليتة... الجار المزعج

«تحقيقات»: مليتة... الجار المزعج
«أكلات ماجدة» (14): كيف تحضر طبق الأرز في الفرن

«أكلات ماجدة» (14): كيف تحضر طبق الأرز في الفرن
«نسخة إلى الرأي العام»: العنف المدرسي.. إشكالية تعليمية أم انهيار أخلاقي؟

«نسخة إلى الرأي العام»: العنف المدرسي.. إشكالية تعليمية أم انهيار أخلاقي؟
«في التسعين»: منتخبات الفئات السنية.. فشل أم هذا الموجود

«في التسعين»: منتخبات الفئات السنية.. فشل أم هذا الموجود
«تحقيقات»: السكة المتعثرة

«تحقيقات»: السكة المتعثرة
«وسط الخبر»: هل يصلح العسكر أخطاء الساسة؟

«وسط الخبر»: هل يصلح العسكر أخطاء الساسة؟
«أكلات ماجدة» (13): الكيك السحري الشهي

«أكلات ماجدة» (13): الكيك السحري الشهي
منتخب الناشئين يفوز على نظيره المصري في تصفيات شمال أفريقيا

منتخب الناشئين يفوز على نظيره المصري في تصفيات شمال أفريقيا
إعادة سيارة مسروقة لصاحبتها في طرابلس.. والسارق صديق ابنها

إعادة سيارة مسروقة لصاحبتها في طرابلس.. والسارق صديق ابنها
صناعة العدو المكروه

صناعة العدو المكروه
أوروبا تشهد أكثر أشهر أكتوبر حرا على الإطلاق

أوروبا تشهد أكثر أشهر أكتوبر حرا على الإطلاق
إعلان «مهم جدا» من ترامب في 15 نوفمبر

إعلان «مهم جدا» من ترامب في 15 نوفمبر
أرحومة لمدعي عام الجنائية الدولية: القضاء الوطني صاحب الاختصاص الأصيل لمحاكمة المتهمين الليبيين

أرحومة لمدعي عام الجنائية الدولية: القضاء الوطني صاحب الاختصاص الأصيل لمحاكمة ...
تباين آراء النواب بشأن «قانون المرتبات»

تباين آراء النواب بشأن «قانون المرتبات»
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الاتحاد يلتقي الأهلي طرابلس في افتتاح دوري الطائرة 18 نوفمبر
الاتحاد يلتقي الأهلي طرابلس في افتتاح دوري الطائرة 18 نوفمبر
منتخب الناشئين يفوز على نظيره المصري في تصفيات شمال أفريقيا
منتخب الناشئين يفوز على نظيره المصري في تصفيات شمال أفريقيا
الثلاثي الليبي في مهمة صعبة بـ«الكونفدرالية»
الثلاثي الليبي في مهمة صعبة بـ«الكونفدرالية»
شاهد عبر قناة الوسط: الأخضر وبلاتو يونايتيد النيجيري
شاهد عبر قناة الوسط: الأخضر وبلاتو يونايتيد النيجيري
التعادل السلبي ينهي الشوط الأول لمباراة الأخضر وبلاتو يونايتيد النيجيري
التعادل السلبي ينهي الشوط الأول لمباراة الأخضر وبلاتو يونايتيد ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس وأبوسليم
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس وأبوسليم...
ريفرز يونايتد يتقدم على النصر الليبي بثلاثة أهداف في الشوط الأول
ريفرز يونايتد يتقدم على النصر الليبي بثلاثة أهداف في الشوط ......
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأخضر وبلاتو يونايتيد النيجيري في «الكونفدرالية»
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأخضر وبلاتو يونايتيد ......
شاهد: بث مباشر لمباراة الأهلي طرابلس ومارومو غالانتس في «الكونفدرالية»
شاهد: بث مباشر لمباراة الأهلي طرابلس ومارومو غالانتس في ......
انتهت: الأهلي طرابلس وأساريا عبر قناة الوسط «WTV»
انتهت: الأهلي طرابلس وأساريا عبر قناة الوسط «WTV»...
المزيد
الأخضر يتأهل لدور المجموعات بـ«الكونفدرالية» في الوقت القاتل
الأخضر يتأهل لدور المجموعات بـ«الكونفدرالية» في الوقت القاتل...
الأخضر يحرز الهدف الثاني في شباك يونايتد النيجيري
الأخضر يحرز الهدف الثاني في شباك يونايتد النيجيري...
الأهلي طرابلس يودع «الكونفدرالية»
الأهلي طرابلس يودع «الكونفدرالية»...
التعادل السلبي ينهي الشوط الأول لمباراة الأخضر وبلاتو يونايتيد النيجيري
التعادل السلبي ينهي الشوط الأول لمباراة الأخضر وبلاتو ......
شاهد عبر قناة الوسط: الأخضر وبلاتو يونايتيد النيجيري
شاهد عبر قناة الوسط: الأخضر وبلاتو يونايتيد النيجيري...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط