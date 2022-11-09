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قناة الوسط تقدم «الاستوديو التحليلي» لمباراة النصر وريفرز يونايتيد النيجيري

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 نوفمبر 2022, 08:21 مساء
قناة الوسط تقدم «الاستوديو التحليلي» لمباراة النصر وريفرز يونايتيد النيجيري
إعلان قناة الوسط عن برنامج «الاستوديو التحليلي» لمباراة نادي النصر وريفرز يونايتد النيجيري. (قناة الوسط)
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تقدم قناة الوسط «WTV» في تمام الساعة الثامنة ونصف بتوقيت ليبيا برنامج «الاستوديو التحليلي» لمباراة النصر وريفرز يونايتيد النيجيري ضمن إياب دور الـ32 مكرر ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».

يقدم الاستوديو التحليلي مراد دخيل، ويستضيف محللي قناة الوسط عبدالرحيم نجم وعلي أرحومة وعادل الخمسي وأسامة الفزاني.

وتنطلق المباراة الساعة التاسعة مساءً على ملعب شهداء بنينا ببنغازي، حيث يتحتم على النصر الفوز بفارق ستة أهداف للتأهل إلى دوري المجموعات، بعد خسارته الثقيلة في مباراة الذهاب بفارق خمسة أهداف.

وخطف النصر ورقة التأهل إلى هذا الدور من البطولة من فريق «كيغالي» الرواندي بهدف عبد السلام الفيتوري «دجي» في ملعب شهداء بنينا، بعدما عاد من رواند بتعادل ثمين بدون أهداف في مباراة الذهاب، في 16 أكتوبر الماضي.

تردد قناة الوسط (WTV) على النايل سات
التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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