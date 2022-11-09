Atwasat

قناة الوسط تنقل «الاستوديو التحليلي» لمباراتي الأخضر وبلاتو يونايتيد في «الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 نوفمبر 2022, 01:35 مساء
قناة الوسط تنقل «الاستوديو التحليلي» لمباراتي الأخضر وبلاتو يونايتيد في «الكونفدرالية»
إعلان قناة الوسط عن برنامج «الاستوديو التحليلي» لمباراة نادي الأخضر ونظيره بلاتو يونايتيد النيجيري. (قناة الوسط)
alwasat radio

تنقل قناة الوسط «WTV» في تمام الساعة الرابعة ونصف بتوقيت ليبيا برنامج «الاستوديو التحليلي» لمباراة الأخضر وبلاتو يونايتيد النيجيري ضمن إياب دور الـ32 مكرر ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».

يقدم الاستوديو التحليلي مراد دخيل، ويستضيف محللي قناة الوسط عبدالرحيم نجم، وعلي أرحومة، وعادل الخمسي، وأسامة الفزاني.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب شهداء بنينا ببنغازي، حيث يواجه الأخضر مهمة صعبة بعد خسارته مباراة الذهاب أمام بلاتو يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف، وهو في حاجة لتسجيل ثلاثة أهداف نظيفة، على الأقل، للتأهل إلى دوري المجموعات.

ووصل الأخضر إلى هذا الدور من البطولة بعد فوزه ذهابًا على أرضه ووسط جمهوره بثلاثية نظيفة على عزام التنزاني قبل أن يتلقى هزيمة مباغتة بهدفين نظيفين إيابًا في تنزانيا، ليتأهل إلى دور 32 مكرر مستفيدًا من مجموع المبارتين 3-2.

تردد قناة الوسط (WTV) على النايل سات
التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط.. اضغط هنا

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قناة الوسط تنقل «الاستوديو التحليلي» لمباراتي الأخضر وبلاتو يونايتيد في «الكونفدرالية»

قناة الوسط تنقل «الاستوديو التحليلي» لمباراتي الأخضر وبلاتو يونايتيد في ...
«تحقيقات»: مليتة... الجار المزعج

«تحقيقات»: مليتة... الجار المزعج
«أكلات ماجدة» (14): كيف تحضر طبق الأرز في الفرن

«أكلات ماجدة» (14): كيف تحضر طبق الأرز في الفرن
«نسخة إلى الرأي العام»: العنف المدرسي.. إشكالية تعليمية أم انهيار أخلاقي؟

«نسخة إلى الرأي العام»: العنف المدرسي.. إشكالية تعليمية أم انهيار أخلاقي؟
«في التسعين»: منتخبات الفئات السنية.. فشل أم هذا الموجود

«في التسعين»: منتخبات الفئات السنية.. فشل أم هذا الموجود
«تحقيقات»: السكة المتعثرة

«تحقيقات»: السكة المتعثرة
«وسط الخبر»: هل يصلح العسكر أخطاء الساسة؟

«وسط الخبر»: هل يصلح العسكر أخطاء الساسة؟
«أكلات ماجدة» (13): الكيك السحري الشهي

«أكلات ماجدة» (13): الكيك السحري الشهي
منتخب الناشئين يفوز على نظيره المصري في تصفيات شمال أفريقيا

منتخب الناشئين يفوز على نظيره المصري في تصفيات شمال أفريقيا
إعادة سيارة مسروقة لصاحبتها في طرابلس.. والسارق صديق ابنها

إعادة سيارة مسروقة لصاحبتها في طرابلس.. والسارق صديق ابنها
صناعة العدو المكروه

صناعة العدو المكروه
أوروبا تشهد أكثر أشهر أكتوبر حرا على الإطلاق

أوروبا تشهد أكثر أشهر أكتوبر حرا على الإطلاق
إعلان «مهم جدا» من ترامب في 15 نوفمبر

إعلان «مهم جدا» من ترامب في 15 نوفمبر
أرحومة لمدعي عام الجنائية الدولية: القضاء الوطني صاحب الاختصاص الأصيل لمحاكمة المتهمين الليبيين

أرحومة لمدعي عام الجنائية الدولية: القضاء الوطني صاحب الاختصاص الأصيل لمحاكمة ...
تباين آراء النواب بشأن «قانون المرتبات»

تباين آراء النواب بشأن «قانون المرتبات»
في الذكرى المئوية.. قصة طفل اكتشف مقبرة توت عنخ آمون

في الذكرى المئوية.. قصة طفل اكتشف مقبرة توت عنخ آمون
كاركاتير حليم - قادة العالم يجتمعون في قمة المناخ «cop27» بمصر

كاركاتير حليم - قادة العالم يجتمعون في قمة المناخ «cop27» بمصر
تآثر الرواية والصحافة: البدايات

تآثر الرواية والصحافة: البدايات
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
مشاركتان أفريقيتان لمنتخب الجودو الليبي استعدادا لبطولة أفريقيا
مشاركتان أفريقيتان لمنتخب الجودو الليبي استعدادا لبطولة أفريقيا
طرفة العطار تتوج بكأس وذهبية شطرنج طرابلس للإناث
طرفة العطار تتوج بكأس وذهبية شطرنج طرابلس للإناث
دارنس يطالب لجنة التحكيم بمعاقبة الحكم محمد القبضي
دارنس يطالب لجنة التحكيم بمعاقبة الحكم محمد القبضي
قبل معسكر فرسان المتوسط.. عودة المعتصم المصراتي والبداية المتألقة تستدعي كراوع
قبل معسكر فرسان المتوسط.. عودة المعتصم المصراتي والبداية المتألقة...
الاتحاد يلتقي الأهلي طرابلس في افتتاح دوري الطائرة 18 نوفمبر
الاتحاد يلتقي الأهلي طرابلس في افتتاح دوري الطائرة 18 نوفمبر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس وأبوسليم
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس وأبوسليم...
ريفرز يونايتد يتقدم على النصر الليبي بثلاثة أهداف في الشوط الأول
ريفرز يونايتد يتقدم على النصر الليبي بثلاثة أهداف في الشوط ......
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأخضر وبلاتو يونايتيد النيجيري في «الكونفدرالية»
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأخضر وبلاتو يونايتيد ......
شاهد: بث مباشر لمباراة الأهلي طرابلس ومارومو غالانتس في «الكونفدرالية»
شاهد: بث مباشر لمباراة الأهلي طرابلس ومارومو غالانتس في ......
انتهت: الأهلي طرابلس وأساريا عبر قناة الوسط «WTV»
انتهت: الأهلي طرابلس وأساريا عبر قناة الوسط «WTV»...
المزيد
قناة الوسط تنقل «الاستوديو التحليلي» لمباراتي الأخضر وبلاتو يونايتيد في «الكونفدرالية»
قناة الوسط تنقل «الاستوديو التحليلي» لمباراتي الأخضر وبلاتو ......
الثلاثي الليبي في مهمة صعبة بـ«الكونفدرالية»
الثلاثي الليبي في مهمة صعبة بـ«الكونفدرالية»...
منتخب الناشئين يفوز على نظيره المصري في تصفيات شمال أفريقيا
منتخب الناشئين يفوز على نظيره المصري في تصفيات شمال أفريقيا...
الاتحاد يلتقي الأهلي طرابلس في افتتاح دوري الطائرة 18 نوفمبر
الاتحاد يلتقي الأهلي طرابلس في افتتاح دوري الطائرة 18 نوفمبر...
قبل معسكر فرسان المتوسط.. عودة المعتصم المصراتي والبداية المتألقة تستدعي كراوع
قبل معسكر فرسان المتوسط.. عودة المعتصم المصراتي والبداية ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط