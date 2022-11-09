قناة الوسط تنقل «الاستوديو التحليلي» لمباراتي الأخضر وبلاتو يونايتيد في «الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط

تنقل قناة الوسط «WTV» في تمام الساعة الرابعة ونصف بتوقيت ليبيا برنامج «الاستوديو التحليلي» لمباراة الأخضر وبلاتو يونايتيد النيجيري ضمن إياب دور الـ32 مكرر ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».

يقدم الاستوديو التحليلي مراد دخيل، ويستضيف محللي قناة الوسط عبدالرحيم نجم، وعلي أرحومة، وعادل الخمسي، وأسامة الفزاني.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب شهداء بنينا ببنغازي، حيث يواجه الأخضر مهمة صعبة بعد خسارته مباراة الذهاب أمام بلاتو يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف، وهو في حاجة لتسجيل ثلاثة أهداف نظيفة، على الأقل، للتأهل إلى دوري المجموعات.

ووصل الأخضر إلى هذا الدور من البطولة بعد فوزه ذهابًا على أرضه ووسط جمهوره بثلاثية نظيفة على عزام التنزاني قبل أن يتلقى هزيمة مباغتة بهدفين نظيفين إيابًا في تنزانيا، ليتأهل إلى دور 32 مكرر مستفيدًا من مجموع المبارتين 3-2.

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