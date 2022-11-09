الثلاثي الليبي في مهمة صعبة بـ«الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تخوض الفرق الليبية الثلاثة (النصر والأهلي طرابلس والأخضر) اليوم الأربعاء مباريات إياب صعبة لخطف ورقات التأهل في الدور (32) المكرر في بطولة دوري المجموعات من مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أهلي طرابلس ومارومو جلانتس

تجمع المباراة الأولى الأهلي طرابلس وفريق مارومو جلانتس الجنوب أفريقي الساعة الثالثة مساء بتوقيت ليبيا على ملعب رويال بافوكينغ في جنوب أفريقيا، وأضاع الأهلي طرابلس فوزًا مريحًا في مباراة الذهاب بملعب شهداء بنينا، كان يمكن أن يساعده في العبور إلى دوري المجموعات، ورغم الفوز بهدف وحيد، فإن أهلي طرابلس في حاجة للتعادل بأي نتيجة أو الفوز في هذه المباراة التي ستقام مساء اليوم.



النصر وريفرز النيجيري

أما فريق النصر، فتبدو مهمته أصعب أمام فريق ريفرز النيجيري في المباراة التي ستقام الساعة التاسعة على أرضية ملعب شهداء بنينا، وهو في حاجة إلى الفوز بفارق ستة أهداف للتأهل إلى دوري المجموعات، بعد خسارته الثقيلة في مباراة الذهاب أمام الفريق لنيجيري بفارق خمسة أهداف.

- بعثة الأهلي طرابلس تصل جوهانسبورغ لمواجهة مارومو جلانتس في «الكونفدرالية»

- خسارة ثقيلة لفريق «الأخضر» أمام «بلاتو يونايتيد» النيجيري

- «الأهلي طرابلس» يهزم «مارومو غالانتس» بهدف وحيد

الأخضر وبلاتينيوم النيجيري

وأخيرًا، فقد فريق الأخضر مباراة الذهاب أمام فريق بلاتيو يونايتد النيجيري بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، وهو في حاجة لتسجيل ثلاثة أهداف نظيفة للتأهل إلى دوري المجموعات في مباراة الإياب التي ستقام الساعة الخامسة مساءً على ملعب شهداء بنينا.

ومن المقرر أن ينقل برنامج ستديو الـ CAF بقناة الوسط (wtv) كلا من مباراتي:

- الأخضر وبلاتيو يونايتيد على ملعب شهداء بنينا في تمام الساعة 4:30 عصر اليوم (استوديو HD)

- النصر وريفرز يونايتيد على ملعب شهداء بنينا في تمام الساعة 8:30 مساء اليوم استوديو HD

وأشارت إدارة قناة الوسط (wtv) إلى مساع للحصول على حقوق مباراة الأهلي طرابلس في جنوب افريقيا، على أن يكون موعدها:

الأهلي طرابلس - مارمو جالانتس 2:30 مساء اليوم (استوديو HD).