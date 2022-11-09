Atwasat

الثلاثي الليبي في مهمة صعبة بـ«الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 09 نوفمبر 2022, 12:41 مساء
الثلاثي الليبي في مهمة صعبة بـ«الكونفدرالية»
من مباراة النصر وريفرز النيجيري الأربعاء الماضي. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

تخوض الفرق الليبية الثلاثة (النصر والأهلي طرابلس والأخضر) اليوم الأربعاء مباريات إياب صعبة لخطف ورقات التأهل في الدور (32) المكرر في بطولة دوري المجموعات من مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أهلي طرابلس ومارومو جلانتس 
تجمع المباراة الأولى الأهلي طرابلس وفريق مارومو جلانتس الجنوب أفريقي الساعة الثالثة مساء بتوقيت ليبيا على ملعب رويال بافوكينغ في جنوب أفريقيا، وأضاع الأهلي طرابلس فوزًا مريحًا في مباراة الذهاب بملعب شهداء بنينا، كان يمكن أن يساعده في العبور إلى دوري المجموعات، ورغم الفوز بهدف وحيد، فإن أهلي طرابلس في حاجة للتعادل بأي نتيجة أو الفوز في هذه المباراة التي ستقام مساء اليوم.

النصر وريفرز النيجيري
أما فريق النصر، فتبدو مهمته أصعب أمام فريق ريفرز النيجيري في المباراة التي ستقام الساعة التاسعة على أرضية ملعب شهداء بنينا، وهو في حاجة إلى الفوز بفارق ستة أهداف للتأهل إلى دوري المجموعات، بعد خسارته الثقيلة في مباراة الذهاب أمام الفريق لنيجيري بفارق خمسة أهداف.

- بعثة الأهلي طرابلس تصل جوهانسبورغ لمواجهة مارومو جلانتس في «الكونفدرالية» 
- خسارة ثقيلة لفريق «الأخضر» أمام «بلاتو يونايتيد» النيجيري
- «الأهلي طرابلس» يهزم «مارومو غالانتس» بهدف وحيد

الأخضر وبلاتينيوم النيجيري
وأخيرًا، فقد فريق الأخضر مباراة الذهاب أمام فريق بلاتيو يونايتد النيجيري بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، وهو في حاجة لتسجيل ثلاثة أهداف نظيفة للتأهل إلى دوري المجموعات في مباراة الإياب التي ستقام الساعة الخامسة مساءً على ملعب شهداء بنينا.

ومن المقرر أن ينقل برنامج ستديو الـ CAF بقناة الوسط (wtv) كلا من مباراتي:
- الأخضر وبلاتيو يونايتيد على ملعب شهداء بنينا في تمام الساعة 4:30 عصر اليوم (استوديو HD)
- النصر وريفرز يونايتيد على ملعب شهداء بنينا في تمام الساعة 8:30 مساء اليوم استوديو HD

وأشارت إدارة قناة الوسط (wtv) إلى مساع للحصول على حقوق مباراة الأهلي طرابلس في جنوب افريقيا، على أن يكون موعدها:
الأهلي طرابلس - مارمو جالانتس 2:30 مساء اليوم (استوديو HD).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قناة الوسط تنقل «الاستوديو التحليلي» لمباراتي الأخضر وبلاتو يونايتيد في «الكونفدرالية»

قناة الوسط تنقل «الاستوديو التحليلي» لمباراتي الأخضر وبلاتو يونايتيد في ...
«تحقيقات»: مليتة... الجار المزعج

«تحقيقات»: مليتة... الجار المزعج
«أكلات ماجدة» (14): كيف تحضر طبق الأرز في الفرن

«أكلات ماجدة» (14): كيف تحضر طبق الأرز في الفرن
«نسخة إلى الرأي العام»: العنف المدرسي.. إشكالية تعليمية أم انهيار أخلاقي؟

«نسخة إلى الرأي العام»: العنف المدرسي.. إشكالية تعليمية أم انهيار أخلاقي؟
«في التسعين»: منتخبات الفئات السنية.. فشل أم هذا الموجود

«في التسعين»: منتخبات الفئات السنية.. فشل أم هذا الموجود
«تحقيقات»: السكة المتعثرة

«تحقيقات»: السكة المتعثرة
«وسط الخبر»: هل يصلح العسكر أخطاء الساسة؟

«وسط الخبر»: هل يصلح العسكر أخطاء الساسة؟
«أكلات ماجدة» (13): الكيك السحري الشهي

«أكلات ماجدة» (13): الكيك السحري الشهي
منتخب الناشئين يفوز على نظيره المصري في تصفيات شمال أفريقيا

منتخب الناشئين يفوز على نظيره المصري في تصفيات شمال أفريقيا
إعادة سيارة مسروقة لصاحبتها في طرابلس.. والسارق صديق ابنها

إعادة سيارة مسروقة لصاحبتها في طرابلس.. والسارق صديق ابنها
صناعة العدو المكروه

صناعة العدو المكروه
أوروبا تشهد أكثر أشهر أكتوبر حرا على الإطلاق

أوروبا تشهد أكثر أشهر أكتوبر حرا على الإطلاق
إعلان «مهم جدا» من ترامب في 15 نوفمبر

إعلان «مهم جدا» من ترامب في 15 نوفمبر
أرحومة لمدعي عام الجنائية الدولية: القضاء الوطني صاحب الاختصاص الأصيل لمحاكمة المتهمين الليبيين

أرحومة لمدعي عام الجنائية الدولية: القضاء الوطني صاحب الاختصاص الأصيل لمحاكمة ...
تباين آراء النواب بشأن «قانون المرتبات»

تباين آراء النواب بشأن «قانون المرتبات»
في الذكرى المئوية.. قصة طفل اكتشف مقبرة توت عنخ آمون

في الذكرى المئوية.. قصة طفل اكتشف مقبرة توت عنخ آمون
كاركاتير حليم - قادة العالم يجتمعون في قمة المناخ «cop27» بمصر

كاركاتير حليم - قادة العالم يجتمعون في قمة المناخ «cop27» بمصر
تآثر الرواية والصحافة: البدايات

تآثر الرواية والصحافة: البدايات
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
مشاركتان أفريقيتان لمنتخب الجودو الليبي استعدادا لبطولة أفريقيا
مشاركتان أفريقيتان لمنتخب الجودو الليبي استعدادا لبطولة أفريقيا
طرفة العطار تتوج بكأس وذهبية شطرنج طرابلس للإناث
طرفة العطار تتوج بكأس وذهبية شطرنج طرابلس للإناث
دارنس يطالب لجنة التحكيم بمعاقبة الحكم محمد القبضي
دارنس يطالب لجنة التحكيم بمعاقبة الحكم محمد القبضي
قبل معسكر فرسان المتوسط.. عودة المعتصم المصراتي والبداية المتألقة تستدعي كراوع
قبل معسكر فرسان المتوسط.. عودة المعتصم المصراتي والبداية المتألقة...
الاتحاد يلتقي الأهلي طرابلس في افتتاح دوري الطائرة 18 نوفمبر
الاتحاد يلتقي الأهلي طرابلس في افتتاح دوري الطائرة 18 نوفمبر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس وأبوسليم
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس وأبوسليم...
ريفرز يونايتد يتقدم على النصر الليبي بثلاثة أهداف في الشوط الأول
ريفرز يونايتد يتقدم على النصر الليبي بثلاثة أهداف في الشوط ......
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأخضر وبلاتو يونايتيد النيجيري في «الكونفدرالية»
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأخضر وبلاتو يونايتيد ......
شاهد: بث مباشر لمباراة الأهلي طرابلس ومارومو غالانتس في «الكونفدرالية»
شاهد: بث مباشر لمباراة الأهلي طرابلس ومارومو غالانتس في ......
انتهت: الأهلي طرابلس وأساريا عبر قناة الوسط «WTV»
انتهت: الأهلي طرابلس وأساريا عبر قناة الوسط «WTV»...
المزيد
قناة الوسط تنقل «الاستوديو التحليلي» لمباراتي الأخضر وبلاتو يونايتيد في «الكونفدرالية»
قناة الوسط تنقل «الاستوديو التحليلي» لمباراتي الأخضر وبلاتو ......
الثلاثي الليبي في مهمة صعبة بـ«الكونفدرالية»
الثلاثي الليبي في مهمة صعبة بـ«الكونفدرالية»...
منتخب الناشئين يفوز على نظيره المصري في تصفيات شمال أفريقيا
منتخب الناشئين يفوز على نظيره المصري في تصفيات شمال أفريقيا...
الاتحاد يلتقي الأهلي طرابلس في افتتاح دوري الطائرة 18 نوفمبر
الاتحاد يلتقي الأهلي طرابلس في افتتاح دوري الطائرة 18 نوفمبر...
قبل معسكر فرسان المتوسط.. عودة المعتصم المصراتي والبداية المتألقة تستدعي كراوع
قبل معسكر فرسان المتوسط.. عودة المعتصم المصراتي والبداية ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط