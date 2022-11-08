منتخب الناشئين يفوز على نظيره المصري في تصفيات شمال أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حقق المنتخب الوطني للناشئين تحت 17 سنة فوزه الأول على نظيره المصري بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين الجزائر 2023.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة التعادل بهدف مقابل هدف لكل فريق، حيث بادر المنتخب الوطني بالتسجيل في الدقيقة 37 عن طريق اللاعب أحمد المسماري، وجاء هدف التعادل للمنتخب المصري من ركلة جزاء سجلها عمر معوض.

وفي الشوط الثاني أضاف المنتخب الوطني الهدف الثاني عن طريق اللاعب مروان الزقوزي في الدقيقة 58.

بهذا الفوز حقق المنتخب الوطني أول ثلاث نقاط في مستهل تصفيات بطولة شمال أفريقيا، والذي سيتأهل منها منتخب واحد فقط من أربع منتخبات هي مصر وليبيا وتونس والمغرب من منطقة شمال أفريقيا، بالإضافة إلى الجزائر المستضيفة.

وكانت المغرب قد فازت أيضًا على تونس بنتيجة هدفين نظيفين. وتقام الجولة الثانية الجمعة المقبل، حيث يلتقي المنتخب المصري نظيره التونسي، ويواجه المنتخب الوطني الليبي منتخب المغرب.

النتيجة على ساعة الملعب الذي أقيمت عليه مبارة منتخبي مصر وليبيا، الثلاثاء 8 نوفمبر 2022. (فيديو)

لقطة من مباراة منتخبي ليبيا ومصر للناشئين بالجزائر، الثلاثاء 8 نوفمبر 2022. (فيديو)