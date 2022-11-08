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الاتحاد يلتقي الأهلي طرابلس في افتتاح دوري الطائرة 18 نوفمبر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 نوفمبر 2022, 05:37 مساء
الاتحاد يلتقي الأهلي طرابلس في افتتاح دوري الطائرة 18 نوفمبر
من مباراة السويحلي والمروج في نهائيات كأس ليبيا للكرة الطائرة تحت 17 سنة بمجمع سليمان الضراط بنغازي، 3 أكتوبر الماضي. (اتحاد الطائرة)
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يلتقي فريقا نادي الاتحاد والأهلي طرابلس يوم الثامن عشر من نوفمبر الجاري في افتتاح الموسم الجديد لدوري الكرة الطائرة، وذلك بالقاعة الكبرى بطرابلس. 

وقال رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي للكرة الطائرة وجدي القمبري في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن دوري الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2022 / 2023 سيُقام بمشاركة 12 فريقًا مقسمة على ثلاث مجموعات.

مجموعات دوري الطائرة
وتضم المجموعة الأولى أندية الأهلي بنغازي والنصر والهلال والمروج. في حين تتنافس في المجموعة الثانية أندية السويحلي والاتحاد المصراتي والأفريقي، والبشائر. أما في المجموعة الثالثة فتتنافس فرق الاتحاد والأهلي طرابلس والجزيرة وأساريا.

وعلاوة على مباراة الاتحاد والأهلي طرابلس في الجولة الأولى، تقام في التاسع عشر من نوفمبر مباراة الأهلي بنغازي والنصر بمجمع سليمان الضراط، يتبارى البشائر والسويحلي بقاعة مصراتة، ويواجه الأفريقي الاتحاد المصراتي، ويستضيف أساريا فريق الجزيرة بقاعه النادي الأولمبي بمدينة الزاوية.

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وفي الحادي والعشرين من نوفمبر، تختتم الجولة الأولى بمباراة المروج وضيفه فريق الهلال.

إعادة تشكيل لجنة الحكام
من جهة أخرى، قرر الاتحاد الليبي للكرة الطائرة إعادة تشكيل لجنة الحكام العامة برئاسة علي القاضي وضمت اللجنة في عضويتها كلًا من عبدالحكيم رمضان مقررًا وعضوًا عن المنطقة الثالثة، وإدريس عبدالله عضوًا عن المنطقة الأولى، وفتح الله الروياتي عضوًا عن المنطقة الثانية.

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