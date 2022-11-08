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قبل معسكر فرسان المتوسط.. عودة المعتصم المصراتي والبداية المتألقة تستدعي كراوع

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الثلاثاء 08 نوفمبر 2022, 04:35 مساء
قبل معسكر فرسان المتوسط.. عودة المعتصم المصراتي والبداية المتألقة تستدعي كراوع
لاعبو المنتخب الوطني أحمد التربي وحمدو الهوني والمعتصم المصراتي. (أرشيفية)
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أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب الفرنسي كورينتين مارتنيز قائمة أسماء اللاعبين الذين انضموا لمعسكر المنتخب في تركيا المقرر أن يبدأ يوم الإثنين المقبل. 

ويتخلل معسكر المنتخب مبارتان وديتان مع منتخبي النيجر والغابون.

وسجلت قائمة المنتخب الليبي عودة المعتصم بالله المصراتي نجم سبورتينج براج البرتغالي بعد غياب عن المنتخب لفترة طويلة، كما جرى استدعاء دانيال الفاضلي محترف ماجديبورج الألماني، ومحمد صولة مهاجم العربي الكويتي، وحمدو الهوني لاعب الترجي التونسي، وطاهر بن عامر مدافع نادي الدفاع الحسني المغربي. كما استدعى مارتنيز، المهاجم أحمد كراوع، بعد تألقه الكبير مع أهلي بنغازي هذا الموسم.

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وفيما يلي قائمة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم المنضمين إلى معسكر تركيا
حراسة المرمى: معاذ اللافي ومراد الوحيشي ومعاذ المنصوري.
خط الدفاع: أحمد التربي والطاهر بن عامر والمعتصم الصبو وأحمد المقصي ومحمد المنير وأنس منقا ومؤيد جدور، ومحمود عكاشة، وجمعة بورقيقة.
خط الوسط : بالقاسم رجب، وصهيب بن سليمان، ومحمد التهامي، والمعتصم المصراتي، ودانيال الفاضلي، وعمر الخوجة.
خط الهجوم: أحمد كراوع وأنيس السلتو ومعاذ عيسى ومحمد صولة وعبدالعاطي العباسي وحمدو الهوني.

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