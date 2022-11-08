قبل معسكر فرسان المتوسط.. عودة المعتصم المصراتي والبداية المتألقة تستدعي كراوع

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب الفرنسي كورينتين مارتنيز قائمة أسماء اللاعبين الذين انضموا لمعسكر المنتخب في تركيا المقرر أن يبدأ يوم الإثنين المقبل.

ويتخلل معسكر المنتخب مبارتان وديتان مع منتخبي النيجر والغابون.

وسجلت قائمة المنتخب الليبي عودة المعتصم بالله المصراتي نجم سبورتينج براج البرتغالي بعد غياب عن المنتخب لفترة طويلة، كما جرى استدعاء دانيال الفاضلي محترف ماجديبورج الألماني، ومحمد صولة مهاجم العربي الكويتي، وحمدو الهوني لاعب الترجي التونسي، وطاهر بن عامر مدافع نادي الدفاع الحسني المغربي. كما استدعى مارتنيز، المهاجم أحمد كراوع، بعد تألقه الكبير مع أهلي بنغازي هذا الموسم.

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