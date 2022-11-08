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دارنس يطالب لجنة التحكيم بمعاقبة الحكم محمد القبضي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 نوفمبر 2022, 04:28 مساء
دارنس يطالب لجنة التحكيم بمعاقبة الحكم محمد القبضي
الحكم محمد القبضي يجري القرعة قبيل مباراة دارنس مع الأهلي بنغازي، 5 نوفمبر 2022. (بوابة الوسط)
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طالب نادي دارنس لجنة التحكيم العامة بمعاقبة الحكم محمد القبضي الذي أدار مباراة دارنس مع الأهلي بنغازي، التي جرت بملعب شهداء بنينا ضمن الأسبوع الثالث للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وأكد رئيس نادي دارنس سالم باطو في بيان أصدره مساء اليوم الثلاثاء على «رفض نادي دارنس رفضا تاما تكليف الحكم محمد القبضي، لتحكيم أي مباراة مستقبلًا يكون نادي دارنس طرفًا فيها».

سالم باطو  يستنكر «الظلم التحكيمي»
واستنكر سالم باطو  ما وصفه بـ«الظلم التحكيمي الذي يتعرض له فريقنا خلال المباريات التي تضيع جهودنا وتحرمنا حقوقنا في تحقيق النتائج الإيجابية وتسلبنا حظوظنا في تحقيق المراتب التي نطمح لها». كما طالب رئيس نادي دارنس لجنة التحكيم بـ«تطبيق القانون على كل من يتسبب في أي ظلم تحكيمي متعمد يؤثر على نتائج المباريات، والتشديد على تنبيه الحكام بضرورة تحري الحيادية ومنح مبدأ تكافو الفرص لجميع الفرق في جميع المباريات».

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وانتهت مبارة دارنس والأهلي بنغازي بفوز الأخير بنتيجة (2-1) بعد ما كان دارنس متقدما بهدف لصفر حتى الدقيقة 90 عندما احتسب الحكم محمد القبضي ركلة جزاء لصالح الأهلي وسط احتجاج لاعبي دارنس تمكن خلالها من تسجيل التعادل وإضافة هدف الفوز في الدقيقة 98 من المبارة.

دارنس يطالب لجنة التحكيم بمعاقبة الحكم محمد القبضي
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