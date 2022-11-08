مشاركتان أفريقيتان لمنتخب الجودو الليبي استعدادا لبطولة أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتوجه بعثة المنتخب الليبي للجودو بعد غد الخميس إلى السنغال للمشاركة في بطولتين وديتين استعدادا للمشاركة في بطولة أفريقيا للجودو التي تستضيفها المغرب سبتمبر المقبل 2023.

ويشارك المنتخب في بطولة أفريقيا المفتوحة والتي ستقام يومي 12 و13 نوفمبر الجاري، كما يشارك المنتخب في بطولة جودو مفتوحة في الكاميرون أيام 18 و19 و20 نوفمبر الجاري.

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وقال المدير الفني لمنتخب الجودو عادل قيراط، في تصريح إلى «بوابة الوسط»: إن المشاركتين المقبلتين في السنغال والكاميرون تأتيان استعدادا للمشاركة في بطولة أفريقيا للجودو التي تستضيفها المغرب سبتمبر المقبل 2023، مشيرا إلى أن «منتخب الجودو يواصل تدريباته على فترتين صباحية ومسائية بصالة الجودو بطرابلس».

وتضم بعثة المنتخب اللاعبين مصطفى بن عيسى (وزن 60 كغم)، وميلود الروداح (وزن 60 كغم) وطارق أبوشاقور (وزن 66 كغم) وأحمد شنيب (وزن 73 كغم) وأحمد العجمي (وزن 73 كغم)، وأحمد سليمان (وزن 81 كغم)، ومحمد اللافي (وزن 90 كغم)، والمدير الفني عادل قيراط والحكمين أحمد معقال وعبدالسلام شفلو .

لاعبو منتخب الجودو الليبي. (بوابة الوسط)