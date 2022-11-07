Atwasat

اتحاد الرياضات البحرية يضع خارطة الموسم الجديد وينظم عرضا شراعيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 07 نوفمبر 2022, 06:24 مساء
اتحاد الرياضات البحرية يضع خارطة الموسم الجديد وينظم عرضا شراعيا
جانب من فعاليات العرض الشراعي بشاطئ الأندلس في العاصمة طرابلس، 6 نوفمبر (بوابة الوسط)
alwasat radio

وضع المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للشراع والرياضات البحرية خارطة الموسم الرياضي الجديد وبرامج دورات الحكام والمدربين في أول اجتماع له أمس بعد إعادة انتخابه برئاسة عبد المنعم احريز، كما ناقش الوضع المالي وميزانية الموسم الجديد والتجهيزات الخاصة برياضة الشراع.

فيما أقام الاتحاد عرضا شراعيا أقيم على شاطئ حي الأندلس بالعاصمة طرابلس أمس، بحضور رئيس اللجنة الأولمبية د. جمال الزروق، وبعض رؤوساء الاتحادات العامة.

«توباتكس» نادٍ لتعليم السباحة والغوص.. أبوفارس: نسعى لإدخال رياضة التجديف والشراع

ويعد العرض الشراعي الأول لهذا العام، حيث شارك أكثر من 57 رياضيا، يمثلون مدن زوارة، وصرمان، وصبراتة والزاوية، وطرابلس، و زليتن، ومصراتة، وبنغازي، وكرم الزروق الرياضيين المشاركين، وبعض الجهات التي ساهمت في نجاح العرض.

و في نهاية العرض كرم رئيس الاتحاد الليبي للرياضات البحرية عبد المنعم احريز رئيس اللجنة الأولمبية الليبية د.جمال الزروق، كما سلم شهادة تكريم للرياضيين المشاركين وبعض الجهات التي ساهمت في نجاح العرض .

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دوري أبطال أوروبا: ليفربول-ريال مدريد وسان جرمان-بايرن ميونيخ أبرز مواجهتين في ثمن النهائي

دوري أبطال أوروبا: ليفربول-ريال مدريد وسان جرمان-بايرن ميونيخ أبرز مواجهتين في ...
أوكرانيا تؤكد أنها تسلّمت أنظمة دفاع جوي جديدة من دول غربية

أوكرانيا تؤكد أنها تسلّمت أنظمة دفاع جوي جديدة من دول غربية
خليفة بن صريتي يكتب: قطر والتحديات.. وأول بطولة لكأس العالم

خليفة بن صريتي يكتب: قطر والتحديات.. وأول بطولة لكأس العالم
«أطباء بلا حدود»: حياة «مأساوية» تلاحق أطفال مخيم الهول في سورية

«أطباء بلا حدود»: حياة «مأساوية» تلاحق أطفال مخيم الهول في سورية
استطلاعات الرأي الأخيرة تؤكد تقدم الجمهوريين وترامب يعد باستعادة الكونغرس

استطلاعات الرأي الأخيرة تؤكد تقدم الجمهوريين وترامب يعد باستعادة الكونغرس
فرنسا تنتقد المساعدات الأميركية للشركات

فرنسا تنتقد المساعدات الأميركية للشركات
قادة العالم يبدؤون اليوم التوافد إلى مؤتمر المناخ في شرم الشيخ

قادة العالم يبدؤون اليوم التوافد إلى مؤتمر المناخ في شرم الشيخ
شاهد في «هذا المساء»: ليبيا بين محاكاة الانتخابات ومماحكات الساسة

شاهد في «هذا المساء»: ليبيا بين محاكاة الانتخابات ومماحكات الساسة
المقريف يطالب بتخصيص 30% من ميزانية التنمية لوزارة التعليم

المقريف يطالب بتخصيص 30% من ميزانية التنمية لوزارة التعليم
كلية الاقتصاد تتوج بكأس وذهبية بطولة جامعة طرابلس لكرة القدم

كلية الاقتصاد تتوج بكأس وذهبية بطولة جامعة طرابلس لكرة القدم
عزالدين بلعيد مديرا للمنتخبات باللجنة الباراولمبية

عزالدين بلعيد مديرا للمنتخبات باللجنة الباراولمبية
«فرانس برس»: الخسائر والأضرار المناخية رهان حساس بمئات مليارات الدولارات

«فرانس برس»: الخسائر والأضرار المناخية رهان حساس بمئات مليارات الدولارات
محمد صلاح يقود ليفربول لتخطي عقبة توتنهام

محمد صلاح يقود ليفربول لتخطي عقبة توتنهام
بعثة أهلي طرابلس تصل جوهانسبورغ لمواجهة مارومو جلانتس في «الكونفدرالية»

بعثة أهلي طرابلس تصل جوهانسبورغ لمواجهة مارومو جلانتس في «الكونفدرالية»
عقب عمليات تسريح جماعية.. إيلون ماسك ماض في خططه بشأن «تويتر» رغم الانتقادات

عقب عمليات تسريح جماعية.. إيلون ماسك ماض في خططه بشأن «تويتر» رغم الانتقادات
شاهد: البحث عن ناجين بعد مقتل ثلاثة أشخاص في تحطم طائرة ببحيرة فكتوريا في تنزانيا

شاهد: البحث عن ناجين بعد مقتل ثلاثة أشخاص في تحطم طائرة ببحيرة فكتوريا في ...
واشنطن بوست: أمريكا تشجع أوكرانيا سرا لإظهار الانفتاح على التفاوض مع روسيا

واشنطن بوست: أمريكا تشجع أوكرانيا سرا لإظهار الانفتاح على التفاوض مع روسيا
في الذكرى المئوية.. قصة طفل اكتشف مقبرة توت عنخ آمون

في الذكرى المئوية.. قصة طفل اكتشف مقبرة توت عنخ آمون
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
عزالدين بلعيد مديرا للمنتخبات باللجنة الباراولمبية
عزالدين بلعيد مديرا للمنتخبات باللجنة الباراولمبية
«المسابقات» تقرر إيقاف لاعبين اثنين وإداري.. وتغرم 3 أندية
«المسابقات» تقرر إيقاف لاعبين اثنين وإداري.. وتغرم 3 أندية
كلية الاقتصاد تتوج بكأس وذهبية بطولة جامعة طرابلس لكرة القدم
كلية الاقتصاد تتوج بكأس وذهبية بطولة جامعة طرابلس لكرة القدم
جمعية الوفاء الرياضية تناقش معوقات الكرة الليبية
جمعية الوفاء الرياضية تناقش معوقات الكرة الليبية
رئيس هيئة الشباب السابق يدعو إلى تطبيق معايير لاختيار قيادات الاتحادات والأندية
رئيس هيئة الشباب السابق يدعو إلى تطبيق معايير لاختيار قيادات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس وأبوسليم
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس وأبوسليم...
ريفرز يونايتد يتقدم على النصر الليبي بثلاثة أهداف في الشوط الأول
ريفرز يونايتد يتقدم على النصر الليبي بثلاثة أهداف في الشوط ......
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأخضر وبلاتو يونايتيد النيجيري في «الكونفدرالية»
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأخضر وبلاتو يونايتيد ......
شاهد: بث مباشر لمباراة الأهلي طرابلس ومارومو غالانتس في «الكونفدرالية»
شاهد: بث مباشر لمباراة الأهلي طرابلس ومارومو غالانتس في ......
انتهت: الأهلي طرابلس وأساريا عبر قناة الوسط «WTV»
انتهت: الأهلي طرابلس وأساريا عبر قناة الوسط «WTV»...
المزيد
اتحاد الرياضات البحرية يضع خارطة الموسم الجديد وينظم عرضا شراعيا
اتحاد الرياضات البحرية يضع خارطة الموسم الجديد وينظم عرضا ......
بالصور: تفاصيل أول اجتماع لـ«تنفيذي »للشراع البحري الجديد
بالصور: تفاصيل أول اجتماع لـ«تنفيذي »للشراع البحري الجديد...
خليفة بن صريتي يكتب: قطر والتحديات.. وأول بطولة لكأس العالم
خليفة بن صريتي يكتب: قطر والتحديات.. وأول بطولة لكأس العالم...
رئيس هيئة الشباب السابق يدعو إلى تطبيق معايير لاختيار قيادات الاتحادات والأندية
رئيس هيئة الشباب السابق يدعو إلى تطبيق معايير لاختيار قيادات......
جمعية الوفاء الرياضية تناقش معوقات الكرة الليبية
جمعية الوفاء الرياضية تناقش معوقات الكرة الليبية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط