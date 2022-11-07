اتحاد الرياضات البحرية يضع خارطة الموسم الجديد وينظم عرضا شراعيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

وضع المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للشراع والرياضات البحرية خارطة الموسم الرياضي الجديد وبرامج دورات الحكام والمدربين في أول اجتماع له أمس بعد إعادة انتخابه برئاسة عبد المنعم احريز، كما ناقش الوضع المالي وميزانية الموسم الجديد والتجهيزات الخاصة برياضة الشراع.

فيما أقام الاتحاد عرضا شراعيا أقيم على شاطئ حي الأندلس بالعاصمة طرابلس أمس، بحضور رئيس اللجنة الأولمبية د. جمال الزروق، وبعض رؤوساء الاتحادات العامة.

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ويعد العرض الشراعي الأول لهذا العام، حيث شارك أكثر من 57 رياضيا، يمثلون مدن زوارة، وصرمان، وصبراتة والزاوية، وطرابلس، و زليتن، ومصراتة، وبنغازي، وكرم الزروق الرياضيين المشاركين، وبعض الجهات التي ساهمت في نجاح العرض.

و في نهاية العرض كرم رئيس الاتحاد الليبي للرياضات البحرية عبد المنعم احريز رئيس اللجنة الأولمبية الليبية د.جمال الزروق، كما سلم شهادة تكريم للرياضيين المشاركين وبعض الجهات التي ساهمت في نجاح العرض .