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بالصور: تفاصيل أول اجتماع لـ«تنفيذي »للشراع البحري الجديد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 07 نوفمبر 2022, 01:47 مساء
بالصور: تفاصيل أول اجتماع لـ«تنفيذي »للشراع البحري الجديد
من اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للشراع والرياضات البحرية. (فيسبوك)
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عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للشراع والرياضات البحرية أول اجتماع موسعا له بعد إعادة انتخابه برئاسة عبدالمنعم احريز مع أعضاء المكتب التنفيذي. وناقش الاجتماع وضع خارطة الموسم الرياضي الجديد والاستعدادات له من دورات، وبطولات محلية، ومشاركات دولية.

وبحث المكتب التنفيذي الجديد الوضع المالي ووضع الميزانية للموسم الجديد، ووضع برنامج لدورات الحكام والمدربين وتجهيزات برياضة الشراع. 

العرض الأول للاتحاد الليبي للشراع
وكان الاتحاد الليبي للشراع والرياضات البحرية قد أقام عرضه الأول لهذا العام والذي أقيم على شاطئ حي الأندلس بمدينة طرابلس، بحضور رئيس اللجنة الأولمبية الليبية الدكتور جمال الزروق وبعض رؤساء الاتحادات العامة.

وشارك في العرض أكثر من 57 رياضيا يمثلون مدن زوارة، وصرمان، وصبراتة، والزاوية، وطرابلس، وزليتن، ومصراتة وبنغازي. وسُلمت في نهاية العرض شهادة مشاركة للرياضين، وقام رئيس الاتحاد الليبي للشراع بتكريم الدكتور جمال الزروق رئيس اللجنة الأولمبية الليبية، وبعض الجهات التي أسهمت في نجاح العرض.
 

من اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للشراع والرياضات البحرية. (فيسبوك)
من اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للشراع والرياضات البحرية. (فيسبوك)
من اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للشراع والرياضات البحرية. (فيسبوك)
من اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للشراع والرياضات البحرية. (فيسبوك)
من اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للشراع والرياضات البحرية. (فيسبوك)
من اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للشراع والرياضات البحرية. (فيسبوك)
من اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للشراع والرياضات البحرية. (فيسبوك)
من اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للشراع والرياضات البحرية. (فيسبوك)
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