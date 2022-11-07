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خليفة بن صريتي يكتب: قطر والتحديات.. وأول بطولة لكأس العالم

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 نوفمبر 2022, 12:59 مساء
خليفة بن صريتي يكتب: قطر والتحديات.. وأول بطولة لكأس العالم
خليفة بن صريتي وشعار كأس العالم في صورة مركبة. (بوابة الوسط)
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عندما أعلن السيد بلاتر رئيس الاتحاد الدولي السابق لكرة القدم فوز قطر بتنظيم بطولة كأس العالم رقم 22 فرح أبناؤها لمعرفتهم بإمكانات دولتهم ومدى استعدادها للمساهمة في إنجاح هذا الحدث العالمي الكبير، تخوف البعض المتعاطف معهاعلى اعتبار أن المهمة صعبة ومن العيار الثقيل لكنهم تفاءلوا خيرا ودعوا لها بالتوفيق.

أما أصحاب النوايا السيئة فقد اشتعلت في داخلهم نيران الحسد والغيرة، وشككوا في نجاح البطولة في دولة عربية صغيرة لمعرفتهم المسبقة بما يتطلبه استضافة مثل هذه البطولة العالمية، من بنية تحتية ومواصلات مختلفة، ومقرات إقامة وإعاشة، وإشراف طبي وأمن وتغطية إعلامية؛ ولهذا تعرَّضت الدولة المضيفة إلى كثير من الانتقادات والتشكيك في قدراتها على إنجاز المهمة بنجاح.

ولم ترد قطر على أحد وتجلّدت بالصبر وانطلقت في مسيرة البناء دون كلل أو ملل، وسخّرت كل الإمكانات المادية والبشرية المطلوبة، واستغلت عامل الزمن كما يجب، وفاجأت الجميع بما تحقق، وأبهرت العالم الرياضي الذي وصل إلى قناعة بأنها ستكون بطولة أفضل من سابقاتها بكثير، لما تحقق لها من قرب لملاعبها، وتوفر كل وسائل العصر الحديث إلى جانب البرامج الثقافية والترفيهية.

إن ما تحقق على أرض الواقع يعد فخرا لكل عربي وإنجازا حضاريا تاريخيا سوف يخلده التاريخ الرياضي، وما تتعرض له قطر ليس غريبا على أعداء النجاح، فقد تعرضت الأوروغواي إلى الكثير من الانتقادات، والطعن في قدراتها على تنظيم أول بطولة لكأس العالم سنة 1930، بحجة بعد المسافة، وعدم وجود رحلات جوية وأنه لا نجاح للبطولة إلا داخل القارة العجوز.

وقد هاجمت وسائل الإعلام الأوروبية آنذاك الاتحاد الدولي الذي منح الأوروغواي استضافة أول بطولة للعالم في اجتماعه الذي جرى عقده في إسبانيا يوم 18 مايو سنة 1928، وعلّل الاتحاد الدولي قراره في البيان الذي أصدره بأنه منحها تنظيم البطولة لمناسبة مرور 100 عام على استقلال الأوروغواي، وأنها تملك فريقا قويا تحصّل على بطولة كرة القدم في دورتي الألعاب الأولمبية سنة 1924 وسنة 1928، إلى جانب تحملها نفقات السفر والإقامة والتأمين على كل ما يحدث للمشاركين، وقد شيّدت ملعبا يتسع لـ100 ألف متفرج. 

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عموما على الرغم من كل الحملات المضادة وافقت أربع دول أوروبية على المشاركة في أول بطولة وهي (فرنسا - يوغوسلافيا - بلجيكا - رومانيا) وتجمعت منتخبات الدول الأربعة في مارسيليا، واستقلت باخرة تسمى «الكونت الأخضر» يوم 21 يونيو سنة 1930، وعبرت المحيط الأطلنطي ووصلت إلى ميناء مونتيفيديو قبل بداية البطولة بخمسة أيام، وهكذا أقيمت أول دورة لكأس العالم وشارك فيها 13 منتخبا، منهم ثمانية من أميركا الجنوبية، وأربعة من أوروبا وفريق واحد من أميركا الشمالية، علما بأن المشاركة كانت مفتوحة لكل من يرغب في ذلك، وكان عدد مبارياتها 18 مباراة، وعدد أهدافها 70 هدفا وقد كان هداف البطولة الأرجنتيني (ستابلي) بعدد سبعة أهداف، وأُعطيت فيها ركلة جزاء واحدة وأول هدف سُجل في كأس العالم كان من نصيب اللاعب الفرنسي (لوزان) في مرمى المكسيك.

وفي يوم المباراة النهائية بين الأوروغواي والأرجنتين تأخرت بداية المباراة 17 دقيقة بسبب إصرار كل فريق على اللعب بالكرة التي أحضرها معه، وبعد الاتفاق على إجراء القرعة لعب الشوط الأول بكرة الفريق الأرجنتيني، وانتهى لصالحه 2-1 ولعب الشوط الثاني بكرة فريق الأوروغواي، وانتهت المباراة 4-2 لصالحه، ويظهر أن كل كرة لعبت مع فريقها، وقد أدار المباراة النهائية حكم بلجيكي، وكان يرتدي كامل قيافته بدلة أنيقة وربطة عنق وقد شاهد المباراة 80 ألف متفرج. 

وبعد فوز الأوروغواي ببطولة كأس العالم أعلنت الحكومة اليوم التالي عطلة رسمية، وقرعت أجراس الكنائس ابتهاجا وفرحا بنجاح الدورة والفوز بالبطولة، وهكذا خاب كل من شكّك في نجاح الأوروغواي، كما سيحدث مع قطر التي أشادت باستعداداتها كل المؤسسات الرياضية العالمية، وإن شاء الله ستكون بطولة مميزة بنكهة عربية، لأن كل مقومات النجاح متوفرة لها، وفي انتظار بداية العرس الكروي في 20 نوفمبر الجاري، وليعرف العالم أنه حتى الدول الصغيرة كبيرة بإرادتها وإصرارها في تحويل الحلم إلى حقيقة وتحقيق التألق والإبداع.

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