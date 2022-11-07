رئيس هيئة الشباب السابق يدعو إلى تطبيق معايير لاختيار قيادات الاتحادات والأندية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

دعا رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة السابق، طلال أبوخطوة، بتطبيق المعايير فى تولي المناصب فى الاتحادات والأندية والمواقع الرياضية العليا، مؤكدا عدم وجود معايير قوية فى الوقت، ما جعل عدة شخصيات تقفز لمواقع رياضية ليست أهلا لها».

المرحلة الحالية «صعبة للرياضة»

وقال أبوخطوة، فى مداخلة حوارية بجمعية الوفاء الرياضية، حول واقع الكرة الليبية، إن المرحلة الحالية «صعبة للرياضة وسيئة جدا».

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وتابع أنه ومجموعة من الشخصيات الرياضية لديهم عديد الملاحظات حول قانون عام الرياضة قبل صدوره، ولابد من التريث فيه، قبل أن يري النور، لأن لدينا آراء حوله، مشيرا إلى وجود 300 رسالة دكتوراه و700 رسالة ماجستير، ناقشت واقع الرياضة الليبية وموجودة للاستفادة منها.