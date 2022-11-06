Atwasat

جمعية الوفاء الرياضية تناقش معوقات الكرة الليبية

طرابلس - بوابة الوسط الأحد 06 نوفمبر 2022, 10:50 مساء
جمعية الوفاء الرياضية تناقش معوقات الكرة الليبية
جانب من ورشة عمل بعنوان «كرة القدم الليبية.. المعوقات والحلول»، الأحد 6 نوفمبر 2022 (بوابة الوسط)
alwasat radio

نظمت جمعية الوفاء الرياضية جلسة حوارية عن المعوقات التي تواجه كرة القدم الليبية والطموحات المستهدفة، بحضور عدد من الخبراء والمدربين والرياضيين القدامى والإعلاميين، أدارها الإعلامي صلاح بلعيد.

وتضمن برنامج الورشة، التي عُقِدت بصالة مرياج بطرابلس، ثلاثة محاور، الأول ألقى نظرة على تاريخ كرة القدم الليبية، والمحور الثاني استعرض اللوائح المنظمة لكرة القدم، والثالث ناقش ملامح استراتيجية لتطوير كرة القدم الليبية، ثم فُتح نقاش من الحاضرين.

أهم المعوقات أمام كرة القدم الليبية
وحدد النقاش أهم المعوقات أمام كرة القدم الليبية، والمتمثل في ضعف الإدارة الرياضية، والافتقار إلى البنى التحتية، والاختيارات غير الصائبة، والمحاصصة، وقلة الوعي والإدراك بأسس ومعايير الجودة في إدارة منظومة كرة القدم الليبية، فضلا عن وعدم وجود خطة واستراتيجية واضحة المعالم وإهمال جانب التطوير المدربين والإداريين والحكام والمسابقات.

- ورشة عمل بعنوان «كرة القدم الليبية.. المعوقات والحلول» بجمعية الوفاء الرياضية

ما المنتظر من الكرة الليبية؟
وتحدث المحاضرون عن ضرورة تحليل الواقع الحالي لمنظومة كرة القدم الليبية لمعرفة نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، وتحديد الاحتياجات ووضع رؤية تحدد فيها الطموحات والأهداف ومراحل التطبيق، ووضع معايير لمن يتقلد المناصب الرياضية واختيار الرجل المناسب والابتعاد عن المحاصصة.

وأشاروا إلى ضرورة أن تكون الرياضة مشروعًا وطنيًا، والإسراع في إنشاء رابطة الدوري الممتاز لكرة القدم، وملء المواقع الشاغرة في الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم، والتي تخص المدربين وقدامى الرياضيين وحكام كرة القدم المتقاعدين.

وطالب المناقشون بضرورة إصدار لوائح رخص الأندية ولجنة الانضباط والكفاءة المالية، وتطوير عناصر كرة القدم لبناء المجتمع الرياضي وتحقيق الأهداف المنشودة، وتعزيز التواجد الإقليمي والعالمي لممثلي ليبيا في اللجان القارية والدولية، والارتقاء بكرة القدم النسائية، وكرة القدم الشاطئية والصالات.

جانب من ورشة عمل بعنوان «كرة القدم الليبية.. المعوقات والحلول»، الأحد 6 نوفمبر 2022 (بوابة الوسط)
جانب من ورشة عمل بعنوان «كرة القدم الليبية.. المعوقات والحلول»، الأحد 6 نوفمبر 2022 (بوابة الوسط)
جانب من ورشة عمل بعنوان «كرة القدم الليبية.. المعوقات والحلول»، الأحد 6 نوفمبر 2022 (بوابة الوسط)
جانب من ورشة عمل بعنوان «كرة القدم الليبية.. المعوقات والحلول»، الأحد 6 نوفمبر 2022 (بوابة الوسط)
جانب من ورشة عمل بعنوان «كرة القدم الليبية.. المعوقات والحلول»، الأحد 6 نوفمبر 2022 (بوابة الوسط)
جانب من ورشة عمل بعنوان «كرة القدم الليبية.. المعوقات والحلول»، الأحد 6 نوفمبر 2022 (بوابة الوسط)
جانب من ورشة عمل بعنوان «كرة القدم الليبية.. المعوقات والحلول»، الأحد 6 نوفمبر 2022 (بوابة الوسط)
جانب من ورشة عمل بعنوان «كرة القدم الليبية.. المعوقات والحلول»، الأحد 6 نوفمبر 2022 (بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كلية الاقتصاد تتوج بكأس وذهبية بطولة جامعة طرابلس لكرة القدم

كلية الاقتصاد تتوج بكأس وذهبية بطولة جامعة طرابلس لكرة القدم
عزالدين بلعيد مديرا للمنتخبات باللجنة الباراولمبية

عزالدين بلعيد مديرا للمنتخبات باللجنة الباراولمبية
بعثة أهلي طرابلس تصل جوهانسبورغ لمواجهة مارومو جلانتس في «الكونفدرالية»

بعثة أهلي طرابلس تصل جوهانسبورغ لمواجهة مارومو جلانتس في «الكونفدرالية»
عقب عمليات تسريح جماعية.. إيلون ماسك ماض في خططه بشأن «تويتر» رغم الانتقادات

عقب عمليات تسريح جماعية.. إيلون ماسك ماض في خططه بشأن «تويتر» رغم الانتقادات
شاهد: البحث عن ناجين بعد مقتل ثلاثة أشخاص في تحطم طائرة ببحيرة فكتوريا في تنزانيا

شاهد: البحث عن ناجين بعد مقتل ثلاثة أشخاص في تحطم طائرة ببحيرة فكتوريا في ...
واشنطن بوست: أمريكا تشجع أوكرانيا سرا لإظهار الانفتاح على التفاوض مع روسيا

واشنطن بوست: أمريكا تشجع أوكرانيا سرا لإظهار الانفتاح على التفاوض مع روسيا
صالح العوامي رئيسا لنادي الأفريقي درنة

صالح العوامي رئيسا لنادي الأفريقي درنة
كاركاتير حليم - قادة العالم يجتمعون في قمة المناخ «cop27» بمصر

كاركاتير حليم - قادة العالم يجتمعون في قمة المناخ «cop27» بمصر
تآثر الرواية والصحافة: البدايات

تآثر الرواية والصحافة: البدايات
الكوليرا في لبنان.. المرض يتفشى و«منظمة الصحة» تحذر من «وباء»

الكوليرا في لبنان.. المرض يتفشى و«منظمة الصحة» تحذر من «وباء»
ترامب يدعم ملياردير مسلم .. ويدعو لحشد «موجة عملاقة»

ترامب يدعم ملياردير مسلم .. ويدعو لحشد «موجة عملاقة»
النهر الصناعي يعلن عودة ضخ المياه إلى بنغازي

النهر الصناعي يعلن عودة ضخ المياه إلى بنغازي
علي احميدة: حصولي على جائزة الجمعية الأميركية العلمية تقدير لنضال الشعب الليبي ضد الفاشية

علي احميدة: حصولي على جائزة الجمعية الأميركية العلمية تقدير لنضال الشعب الليبي ...
«ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباريات السبت 5 نوفمبر في «دورينا»

«ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباريات السبت 5 نوفمبر في «دورينا»
مؤسس «تويتر» جاك دورسي يشيد بـ«صمود» موظفي الشركة

مؤسس «تويتر» جاك دورسي يشيد بـ«صمود» موظفي الشركة
بايدن يهاجم «تويتر»: تنشر الأكاذيب في أنحاء العالم

بايدن يهاجم «تويتر»: تنشر الأكاذيب في أنحاء العالم
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي ودارنس

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي ودارنس
مصر تستهدف زيادة الناتج المحلي 18 مليار دولار من الهيدروجين الأخضر بحلول 2025

مصر تستهدف زيادة الناتج المحلي 18 مليار دولار من الهيدروجين الأخضر بحلول 2025
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
صالح العوامي رئيسا لنادي الأفريقي درنة
صالح العوامي رئيسا لنادي الأفريقي درنة
الباز ثاني المغادرين.. المصري محمد عوده مديرا فنيا لنادي الهلال
الباز ثاني المغادرين.. المصري محمد عوده مديرا فنيا لنادي الهلال
ليبيا تتوج ببرونزية العالم للكرة الحديدية
ليبيا تتوج ببرونزية العالم للكرة الحديدية
بعثة أهلي طرابلس تصل جوهانسبورغ لمواجهة مارومو جلانتس في «الكونفدرالية»
بعثة أهلي طرابلس تصل جوهانسبورغ لمواجهة مارومو جلانتس في ...
عزالدين بلعيد مديرا للمنتخبات باللجنة الباراولمبية
عزالدين بلعيد مديرا للمنتخبات باللجنة الباراولمبية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس وأبوسليم
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس وأبوسليم...
ريفرز يونايتد يتقدم على النصر الليبي بثلاثة أهداف في الشوط الأول
ريفرز يونايتد يتقدم على النصر الليبي بثلاثة أهداف في الشوط ......
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأخضر وبلاتو يونايتيد النيجيري في «الكونفدرالية»
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأخضر وبلاتو يونايتيد ......
الثلاثي الليبي يترقب قرعة «الكونفدرالية» خلال ساعات
الثلاثي الليبي يترقب قرعة «الكونفدرالية» خلال ساعات...
شاهد: بث مباشر لمباراة الأهلي طرابلس ومارومو غالانتس في «الكونفدرالية»
شاهد: بث مباشر لمباراة الأهلي طرابلس ومارومو غالانتس في ......
المزيد
جمعية الوفاء الرياضية تناقش معوقات الكرة الليبية
جمعية الوفاء الرياضية تناقش معوقات الكرة الليبية...
كلية الاقتصاد تتوج بكأس وذهبية بطولة جامعة طرابلس لكرة القدم
كلية الاقتصاد تتوج بكأس وذهبية بطولة جامعة طرابلس لكرة القدم...
«المسابقات» تقرر إيقاف لاعبين اثنين وإداري.. وتغرم 3 أندية
«المسابقات» تقرر إيقاف لاعبين اثنين وإداري.. وتغرم 3 أندية...
عزالدين بلعيد مديرا للمنتخبات باللجنة الباراولمبية
عزالدين بلعيد مديرا للمنتخبات باللجنة الباراولمبية...
بعثة أهلي طرابلس تصل جوهانسبورغ لمواجهة مارومو جلانتس في «الكونفدرالية»
بعثة أهلي طرابلس تصل جوهانسبورغ لمواجهة مارومو جلانتس في ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط