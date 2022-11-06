جمعية الوفاء الرياضية تناقش معوقات الكرة الليبية

طرابلس - بوابة الوسط

نظمت جمعية الوفاء الرياضية جلسة حوارية عن المعوقات التي تواجه كرة القدم الليبية والطموحات المستهدفة، بحضور عدد من الخبراء والمدربين والرياضيين القدامى والإعلاميين، أدارها الإعلامي صلاح بلعيد.

وتضمن برنامج الورشة، التي عُقِدت بصالة مرياج بطرابلس، ثلاثة محاور، الأول ألقى نظرة على تاريخ كرة القدم الليبية، والمحور الثاني استعرض اللوائح المنظمة لكرة القدم، والثالث ناقش ملامح استراتيجية لتطوير كرة القدم الليبية، ثم فُتح نقاش من الحاضرين.

أهم المعوقات أمام كرة القدم الليبية

وحدد النقاش أهم المعوقات أمام كرة القدم الليبية، والمتمثل في ضعف الإدارة الرياضية، والافتقار إلى البنى التحتية، والاختيارات غير الصائبة، والمحاصصة، وقلة الوعي والإدراك بأسس ومعايير الجودة في إدارة منظومة كرة القدم الليبية، فضلا عن وعدم وجود خطة واستراتيجية واضحة المعالم وإهمال جانب التطوير المدربين والإداريين والحكام والمسابقات.

- ورشة عمل بعنوان «كرة القدم الليبية.. المعوقات والحلول» بجمعية الوفاء الرياضية

ما المنتظر من الكرة الليبية؟

وتحدث المحاضرون عن ضرورة تحليل الواقع الحالي لمنظومة كرة القدم الليبية لمعرفة نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، وتحديد الاحتياجات ووضع رؤية تحدد فيها الطموحات والأهداف ومراحل التطبيق، ووضع معايير لمن يتقلد المناصب الرياضية واختيار الرجل المناسب والابتعاد عن المحاصصة.

وأشاروا إلى ضرورة أن تكون الرياضة مشروعًا وطنيًا، والإسراع في إنشاء رابطة الدوري الممتاز لكرة القدم، وملء المواقع الشاغرة في الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم، والتي تخص المدربين وقدامى الرياضيين وحكام كرة القدم المتقاعدين.

وطالب المناقشون بضرورة إصدار لوائح رخص الأندية ولجنة الانضباط والكفاءة المالية، وتطوير عناصر كرة القدم لبناء المجتمع الرياضي وتحقيق الأهداف المنشودة، وتعزيز التواجد الإقليمي والعالمي لممثلي ليبيا في اللجان القارية والدولية، والارتقاء بكرة القدم النسائية، وكرة القدم الشاطئية والصالات.

جانب من ورشة عمل بعنوان «كرة القدم الليبية.. المعوقات والحلول»، الأحد 6 نوفمبر 2022 (بوابة الوسط)

جانب من ورشة عمل بعنوان «كرة القدم الليبية.. المعوقات والحلول»، الأحد 6 نوفمبر 2022 (بوابة الوسط)

جانب من ورشة عمل بعنوان «كرة القدم الليبية.. المعوقات والحلول»، الأحد 6 نوفمبر 2022 (بوابة الوسط)

جانب من ورشة عمل بعنوان «كرة القدم الليبية.. المعوقات والحلول»، الأحد 6 نوفمبر 2022 (بوابة الوسط)