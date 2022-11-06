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كلية الاقتصاد تتوج بكأس وذهبية بطولة جامعة طرابلس لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 06 نوفمبر 2022, 09:49 مساء
كلية الاقتصاد تتوج بكأس وذهبية بطولة جامعة طرابلس لكرة القدم
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تُوج فريق كلية الاقتصاد بكأس بطولة دوري طلاب جامعة طرابلس.

أسدل الستار، أمس، على دوري طلاب جامعة طرابلس لكرة القدم تحت إشراف وتنظيم إدارة النشاط العام بالجامعة، وبالتعاون والتنسيق مع اتحاد طلبة جامعة طرابلس، بتتويج فريق كلية الاقتصاد بكأس البطولة والميدالية الذهبية بعد فوزه أمس في المباراة النهائية التي جرت على ملعب الجامعة بإدارة الحكم طلال الحمادي والمساعدين عبدالمنعم رزق وأسامة دله، والحكم الرابع رضا زرتي.
وبنتيجة هدفين مقابل هدف واحد 2/ 1، جاء هدفا كلية الاقتصاد بإمضاء اللاعبين أحمد بشير وأيمن مصطفى وهدف تقليل الفارق لتقنية المعلومات بإمضاء أكرم فارس.
حفل التتويج
وعقب المباراة وبحضور رئيس جامعة طرابلس الأستاذ الدكتور خالد عون ووكيل الجامعة للشؤون العلمية الدكتور خالد غومة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة الأستاذ الدكتور أسامة الأزرق ومدير إدارة النشاط بالجامعة المهندس أسامة حويتة ورئيس قسم النشاط باتحاد جامعة طرابلس عدي الدبيب استلم فيه فريق كلية الاقتصاد كأس البطولة والمداليات الذهبية وفريق كلية تقنية المعلومات كأس الترتيب الثاني والميداليات الفضية.
يشار إلى أن الدوري تواصل لقراءة ثلاثة أشهر وبمشاركة 22 كلية على مستوى جامعة طرابلس.

 

 

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