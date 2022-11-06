«المسابقات» تقرر إيقاف لاعبين اثنين وإداري.. وتغرم 3 أندية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، قرارًا بإيقاف لاعبين اثنين، وأحد الإداريين، وفرض غرامات مالية على ثلاثة أندية، خلال الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

إيقاف لاعبين اثنين

وشملت العقوبات إيقاف لاعب فريق «السويحلي» معاذ الصغير لمباراتين متتاليتين، وتغريمه 1000 دينار، وإيقاف لاعب «الاتحاد المصراتي» مروان الصويعي لمباراتين متتاليتين، وتغريمه 1000 دينار.

كما قررت اللجنة إيقاف إداري نادي «المدينة» حسن المقطوف، لمباراة واحدة وتغريمه 500 دينار.