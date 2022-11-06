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بعثة أهلي طرابلس تصل جوهانسبورغ لمواجهة مارومو جلانتس في «الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 06 نوفمبر 2022, 06:54 مساء
بعثة أهلي طرابلس تصل جوهانسبورغ لمواجهة مارومو جلانتس في «الكونفدرالية»
لاعبو فريق أهلي طرابلس يصلون الى مطار القاهرة اليوم.(بوابة الوسط)
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وصلت بعثة فريق أهلي طرابلس، صباح اليوم، في رحلة شاقة من طرابلس إلى القاهرة ومنها إلى جنوب أفريقيا، لمواجهة فريق مارومو جلانتس ضمن منافسات إياب «دورالـ 32» من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».

وقال الناطق باسم نادي «أهلي طرابلس» محمود جبران، إن كلًا من ياسين الشماخي وأيمن التيهار، قد تخلفا عن الفريق، الذي سيجري حصة تدريبية مساء اليوم الأحد تحت إشراف المدرب فتحي الجبال، وستستمر إقامة الفريق بالعاصمة جوهانسبورغ إلى مساء بعد غدٍ الثلاثاء.

 الأربعاء المقبل.. موعد مباراة الإياب

وقال المدير الإداري للفريق حسين طليش، إن فريق أهلي طرابلس سيخوض مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل أمام فريق مارومو جلانتس بطل جنوب أفريقيا، بعدما أنهى مباراة الذهاب بنتيجة هدف دون رد بملعب شهداء بنينا، حيث أهدر العديد من الفرص.
 
ويحتاج الأهلي إلى التعادل بأي نتيجة أو الفوز لخطف ورقة التأهل من جنوب أفريقيا إلى دوري المجموعات من مسابقة «الكونفدرالية».

وكان فريق الأهلي قد خرج من بطولة دوري أبطال أفريقيا على يد فريق المريخ السوداني بعدما خسر لقاء الذهاب في الخرطوم بثنائية نظيفة، ثم الفوز في لقاء الإياب بنتيجة 3-1، إلا أن أفضلية هدف خارج الأرض أطاحت بالفريق خارج البطولة.

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