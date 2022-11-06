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ليبيا تتوج ببرونزية العالم للكرة الحديدية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 06 نوفمبر 2022, 02:32 مساء
ليبيا تتوج ببرونزية العالم للكرة الحديدية
ثنائي الكرة الحديدية الليبي راشد سويسي وعبدالمهيمن الزنتوتي. (بوابة الوسط)
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توج ثنائي ليبيا راشد سويسي وعبدالمهيمن الزنتوتي، ببرونزية بطولة العالم للكرة الحديدية تخصص الرافا، التي أُقيمت منافساتها بمدينة مرسين التركية. 

جاء فوز الثنائي الليبي بالبرونزية بعد فوزهما على منتخبات أميركا 7-6، وفرنسا 9-6، وكرواتيا 8-6، وسويسرا 11-4، وخسارة أمام الجزائر 6-7. وفي منافسات الطويل، بلغ ثنائي ليبيا علي الصغير وضياء القماطي الدور ربع النهائي بعد فوزهما على منتخبات موريشيوس 10-6، وتونس 7-6، وأميركا 7-6.

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وفي مختلط الرافا، تألق الثنائي المكون من طارق البكوش وسميه البز وحققا الفوز على أستراليا 6-4.

مشاركة ناجحة للحكام الليبيين
مصطفى موسى ومحمد نصيه ومصعب ضو، كانت لهم مشاركة ناجحة في التحكيم في هذه البطولة العالمية، وأُسندت لهم إدارة عديد المباريات المهمة، ومن بينها مباراة الدور نصف النهائي، التي أدارها الليبيان محمد نصيه ومصعب ضو.

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