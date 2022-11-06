الباز ثاني المغادرين.. المصري محمد عوده مديرا فنيا لنادي الهلال

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أقالت إدارة نادي الهلال المدرب التونسي أنيس الباز بعد الجولة الثالثة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بسبب النتائج غير الجيدة للفريق بعد الجولة الثالثة، وتعاقدت ادارة الهلال مع المدرب المصري محمد عوده لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

أسباب إقالة الباز

ولم يفز الهلال بأي مباراة تحت قيادة التونسي أنيس الباز، وبقي رصيده نقطة واحدة، بعد خسارة أمام دارنس بنتيجة هدف دون مقابل، وأخرى أمام أهلي بنغازى بثلاثة أهداف مقابل هدف، والتعادل مع التعاون بهدف مقابل هدف، ليصبح الباز ثاني مدرب يقال بعد البلجيكي لوك إيميل.

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يشار إلى أن محمد عودة (48 عامًا) هو مدرب ولاعب سابق لفريق المقاولون العرب المصري، وأنهى مهامه التدريبية مع المقاولون في أغسطس الماضي.