صالح العوامي رئيسا لنادي الأفريقي درنة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

فاز صالح العوامي برئاسة النادي الأفريقي درنة، بعد حصد قائمته على 457 صوتًا في اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب أمانتها العامة ومجلس إدارة النادي.

وفازت القائمة التي يترأسها العوامي بمجموع 457 صوتًا، في حين حصلت قائمة منافسه مهند سليمان الدينالي على 420 صوتًا.

القائمة الفائزة في انتخابات النادي الأفريقي درنة

ويضم تشكيل القائمة الفائزة، على رئيسها العوامي، وكلًا من نائبه د .بوشيحه عبدالسلام بوشيحه، وعضوية د.إدريس المبروك المنصوري، وماشاءالله عبدالله الطيرة، وعبدالنبي محمد حسين، وجمال صالح القابسي، وهيثم فتح الله طرفاية، وفارس سالم برطوع وناصر عطية بدر.

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وفاز بأمانة الجمعية العمومية رئيسها الجديد احميده فتحي أبوشيحة، والمقرر فتح الله علي الهرش.



من انتخابات الجمعية العمومية لنادي الأفريقي درنة. (بوابة الوسط)

من انتخابات الجمعية العمومية لنادي الأفريقي درنة. (بوابة الوسط)