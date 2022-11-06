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رئيس «تسييرية» نادي الظهرة يطالب بتفعيل الجمعيات العمومية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الأحد 06 نوفمبر 2022, 12:50 مساء
رئيس «تسييرية» نادي الظهرة يطالب بتفعيل الجمعيات العمومية
رئيس اللجنة التسييرية لنادي «الظهرة» الصديق أبوهديمة. (بوابة الوسط)
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طالب رئيس اللجنة التسييرية لنادي «الظهرة» الصديق أبوهديمة بتفعيل دور الجمعيات العمومية بالأندية. 

وأشار  في تصريح إلى «بوابة الوسط» لدور  الجمعيات العمومية المهم، كمحرك للرياضة، قائلا: »يجب ألا تكون في موقف المتفرج بكل نادٍ». 

 أبوهديمة: الاتحادات والجمعيات الرياضية مطالبة بزيارة الأندية
وقال الصديق أبوهديمة، على هامش احتفال الجمعية الليبية للدراجات، إن «الاتحادات والجمعيات الرياضية مطالبة بزيارة الأندية، والتواصل معها، خاصة اتحادات الألعاب الفردية، وتذليل الصعاب مع الأندية لنشر هذه الألعاب».

- وزير الرياضة يستعرض بعض الصعوبات التي يواجهها نادي «الظهرة» 
- انتخاب بلال والثابت رئيسين لعمومية ومجلس إدارة نادي الظهرة
- دورة تدريبية جديدة للشطرنج بنادي الظهرة

وضرب رئيس اللجنة التسييرية لنادي «الظهرة» مثلًا بلعبة الدراجات كي تنتشر بشكل أوسع، مؤكدًا أن الرياضة الليبية بحاجة لجهود كل الكفاءات، وعلى الجميع أن يحترم كل الأجيال.

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