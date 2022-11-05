شاهد: بث مباشر لمباراة الأهلي بنغازي ودارنس في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

تقدم قناة الوسط «WTV» عند الساعة السادسة ونصف مساءً بتوقيت ليبيا «الأستوديو التحليلي» لمباراة الأهلي بنغازي ودارنس ضمن الجولة الثالثة من الدوري الليبي الممتاز «دورينا» والمقامة بملعب شهداء بنينا ببنغازي.

تقدم قناة الوسط «WTV»ا«الأستوديو التحليلي» لمباراة أبوسليم والأولمبي ضمن الجولة الثالثة من الدوري الليبي الممتاز «دورينا» والمقامة بملعب أبوسليم بطرابلس.

يقدم البرنامج مؤيد أسكندر، في حضور خبراء التحليل عادل الخمسي وعبدالرحيم نجم وأسامة الفزاني.

وجرت، عصر اليوم، مباراتان ضمن الجولة الثالثة، التقى في الأولى على ملعب شهداء بنينا ببنغازي فريقا المجموعة الأولى الصداقة وشباب الجبل، وانتهت بتعادل إيجابي بهدف لكل منهما.

وشهد اللقاء الثاني على ملعب أبوسليم بطرابلس مواجهة بين فريقا المجموعة الثانية أبوسليم والأولمبي، استطاع أبوسليم فيه انتزاع تعادلًا مثيرًا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع لينتهي بنتيجة هدف لهدف.

ترتيب فرق مجموعتي الدوري الليبي الممتاز

ومع نهاية الجولة الثانية يتصدر «الأهلي بنغازي» المجموعة الأولى موقتًا برصيد أربع نقاط، وتأتي فرق «دارنس» و«النصر» و«الأخضر» في الترتيب الثاني برصيد ثلاث نقاط من مباراة واحدة، إضافة للصقور بثلاث نقاط أيضًا من مباراتين، وخلفها فريق «الصداقة» بنقطتين، بينما جمعت فرق «التحدي» و«التعاون» و«شباب الجبل» نقطة واحدة، ويقبع فريق «الهلال» في آخر الترتيب دون نقاط بعد خسارته لأول مباراتين.

بينما يتصدر فرق «الاتحاد» و«السويحلي» و«أبوسليم» المجموعة الثانية برصيد ست نقاط يليها فريق «أساريا» بأربع نقاط، و«أهلي طرابلس» بثلاث نقاط، و«المدينة» بنقطتين، بينما فرق «الخمس» و«المحلة» و«الأولمبي» برصيد نقطة واحدة، وفي ذيل الترتيب يقبع وحيدًا فريق «الاتحاد المصراتي» دون نقاط.

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