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انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الصداقة وشباب الجبل

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 نوفمبر 2022, 03:26 مساء
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الصداقة وشباب الجبل
لقطة مثبتة من بث مباشر لمباراة الصداقة وشباب الجبل ضمن الجولة الثالة من الدوري الليبي الممتاز «دورينا». (قناة الوسط)
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تنقل قناة الوسط «WTV» مباراة الصداقة وشباب الجبل ضمن الجولة الثالثة من الدوري الليبي الممتاز «دورينا» المقامة بملعب شهداء بنينا ببنغازي.

ترتيب فرق مجموعتي الدوري الليبي الممتاز
ومع نهاية الجولة الثانية يتصدر «الأهلي بنغازي» المجموعة الأولى موقتًا برصيد أربع نقاط، وتأتي فرق «دارنس» و«النصر» و«الأخضر» في الترتيب الثاني برصيد ثلاث نقاط من مباراة واحدة، إضافة للصقور بثلاث نقاط أيضًا من مبارتين، وخلفها فريق «الصداقة» بنقطتين، بينما جمعت فرق «التحدي» و«التعاون» و«شباب الجبل» نقطة واحدة، ويقبع فريق «الهلال» في آخر الترتيب دون نقاط بعد خسارته لأول مباراتين.

بينما تتصدر فرق «الاتحاد» و«السويحلي» و«أبوسليم» المجموعة الثانية برصيد ست نقاط يليها فريق «أساريا» بأربع نقاط، و«أهلي طرابلس» بثلاث نقاط، و«المدينة» بنقطتين، بينما فرق «الخمس» و«المحلة» و«الأولمبي» برصيد نقطة واحدة، وفي ذيل الترتيب يقبع وحيدا فريق «الاتحاد المصراتي» دون نقاط.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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