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الاتحاد يعزز تقدمه.. والتعادل يحسم مباراتي «المدينة والسويحلي» و«الهلال والتعاون»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الجمعة 04 نوفمبر 2022, 09:39 مساء
الاتحاد يعزز تقدمه.. والتعادل يحسم مباراتي «المدينة والسويحلي» و«الهلال والتعاون»
صورة من مباراة السويحلي والمدينة، 4 نوفمبر 2022، (الإنترنت)
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أقيمت مساء اليوم الجمعة، ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وانتهت مباراة المدينة والسويحلي، التي أقيمت في ملعب الجميل، بالتعادل السلبي، ليضيف كل فريق نقطة في رصيده حيث أصبح لدى السويحلي 7 نقاط، والمدينة 3 نقاط من ثلاثة تعادلات.

وفي ملعب أبوسليم، عزز فريق الاتحاد رصيده، حيث حصد 9 نقاط من ثلاث جولات، بعد فوزه على الخمس بنتيجة هدف دون رد سجله أحمد الهرام في الدقيقة 59 من زمن الشوط الثاني، بينما بقى الخمس بنقطة واحدة.

مباراة مثيرة في بنينا
وفي ملعب شهداء بنينا، وفي مباراة مثيرة شهدت الندية والفرص الضائعة والأهداف الجملية، انتهت مباراة الهلال والتعاون بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل مثله، حيث سجل للهلال المعتصم التائب في الدقيقة 81، ورد عليه الأمجد عمار بهدف للتعاون في الدقيقة 86.

وشهدت المباراة احتساب ركلة جزاء للهلال أهدرها أسامة بلعيد، كما أشهرت البطاقة الحمراء ضد لاعب التعاون التاورغي، واكتفى الهلال بحصده نقطة واحدة، بينما ارتفع رصيد التعاون إلى نقطتين فقط.

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